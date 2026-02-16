Moreno pide a sus bases estar "preparadas" ante la próxima cita electoral: "Almería es el mascarón de proa"

Archivo - El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este lunes a afiliados y simpatizantes de su partido que estén "preparados" ante las próximas elecciones andaluzas frente al fin de una legislatura que se propone agotar por completo para que, "cuando llegue el momento", poder dar "lo mejor de nosotros mismos", sentido en el que ha situado Almería como "mascarón de proa de la transformación y el cambio político".

Durante su intervención en la clausura de un acto del partido en Almería, Moreno ha insistido en mantener el "factor diferencial" del PP-A en sus políticas ante una acción de gobierno centrada en la gestión y "sin una palabra más alta que la otra", según ha aseverado.

El presidente andaluz ha señalado que Andalucía se ha convertido en una "potencia económica de primer nivel" a través del "esfuerzo", del "compromiso" y "sin ayuda de nadie". "Nos hubiera gustado, evidentemente, tener el respaldo, el cariño, el amparo, la protección, la proyección también de otras administraciones, especial de la Administración General del Estado", ha contrapuesto.

Frente a ello, ha situado al PP-A en un modelo de gestión que opera "sin insultar" y "sin perder un minuto en politiqueo barato, que no vale para nada", que ha estado centrado en los "ciudadanos", a los que, según ha asegurado, se ha dedicado "el 99 por ciento de nuestro tiempo" para "resolver problemas".

"Solamente ellos son importantes y a solamente a ellos hay que responderles", tras repasar las "complicadas" últimas semanas debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y al tren de borrascas que ha afectado a todas las provincias. "Ese es nuestro hecho diferencial. No lo perdamos y sintámonos orgullosos de que somos capaces de hacer las cosas de manera distinta al resto de organizaciones", ha reclamado.

En esta línea, ha invitado a los cargos y responsables del PP de Almería a trabajar ante una provincia que "tiene mucho margen de mejora" y en la que aún se pueden hacer "muchas más cosas de las que hemos conseguido hasta ahora". "Ese es el gran reto que tenemos", le ha advertido al presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco.

JUANMA PRESIDENTE, CON O SIN "ESTABILIDAD"

Por su parte, el también consejero andaluz de Agricultura ha pedido a las bases arrimar el hombro ante los sondeos que, según ha advertido, señalan a Moreno como presidente de la Junta otros cuatro años "sí o sí" aunque con "una dicotomía muy clara": "con la estabilidad que ahora mismo tiene" o "que no goce de esa estabilidad, que es lo que algunos quieren".

Fernández-Pacheco considera que perder la mayoría absoluta que tiene ahora mismo el PP-A en el Parlamento supondrían "sumir a Andalucía en el caos en el que están otros territorios". "Eso es precisamente lo que nos vamos a jugar dentro de unos meses en Andalucía: Juanma Moreno con estabilidad o Juanma Moreno sin estabilidad", ha apuntado.

El presidente del PP almeriense ha abogado por apoyar la "seriedad", "certidumbre" y "cercanía" que, según ha observado, aporta Moreno, para lo que ha pedido a todos los cargos y responsables institucionales a estar "hiperactivos" sin dejar "seguir gestionando", "ayudando" y "escuchando".

"Yo formo parte del equipo de Juanma Moreno, porque el equipo de Juanma Moreno somos todos nosotros. Y esa es una fortaleza con la que nuestros rivales jamás podrán ni soñar", ha manifestado Fernández-Pacheco para llamar a la unión de todos los integrantes del partido ante el ciclo electoral que "comenzará en junio, cuando el presidente convoque las elecciones".