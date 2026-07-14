Moreno ve "legítimo" que se pidan explicaciones en el Parlamento por el incendio y apela a "unión" y "construir"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante el acto de inicio de obras del tramo de autovía Casapalma-Cerralba, en Cártama (Málaga). A 14 de julio de 2026 en Cártama, Málaga (Andalucía, España). Juanma Moreno, ha presidido es
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante el acto de inicio de obras del tramo de autovía Casapalma-Cerralba, en Cártama (Málaga). A 14 de julio de 2026 en Cártama, Málaga (Andalucía, España). Juanma Moreno, ha presidido es - Álex Zea - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 14 julio 2026 13:55
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SALOBREÑA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este martes que es "legítimo" que los partidos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, hayan reclamado la comparecencia y explicaciones a su gobierno en el Parlamento sobre el trágico incendio en Los Gallardos (Almería), pero ha hecho un llamamiento a "construir" y a buscar la "unión" ante sucesos de esta magnitud porque es lo que reclama la sociedad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Salobreña (Granada), Moreno ha dado cuenta de que el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha solicitado comparecer, a petición propia, para informar del incendio.

"No tenemos nunca ningún problema en comparecer y explicar, y a mí lo que me sorprende es la actitud de algunos que ponen una cara un día y, al día siguiente, otra cara", ha señalado Juanma Moreno.

En su opinión, a algunos "les gusta más destruir que construir" y ha destacado que él siempre ha buscado en su vida política hacer "un esfuerzo por crear un clima de entendimiento y por crear puntos de encuentro con el adversario político" y por "respetar al adversario político a pesar de las diferencias de visión sobre modelo de sociedad".

"Dentro de la legítima petición de información, que me parece razonable y que por supuesto atenderemos, lo que les pido a los grupos de la oposición es que tomen ejemplo también de lo que hemos hecho y hemos dicho a lo largo de estos días, porque creo que eso es lo que quiere la sociedad", ha añadido.

Para el presidente, la sociedad ahora lo que quiere "es unión, sumar y menos voces": "Sintonía dentro de la discrepancia y la pluralidad y la diversidad natural que tenemos en la sociedad, pero hacerlo siempre de manera razonable, sensata y si puede ser elegante, pues también".

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