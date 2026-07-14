Moreno ve "legítimo" que se pidan explicaciones en el Parlamento por el incendio y apela a "unión" y "construir"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante el acto de inicio de obras del tramo de autovía Casapalma-Cerralba, en Cártama (Málaga). A 14 de julio de 2026 en Cártama, Málaga (Andalucía, España). Juanma Moreno, ha presidido es - Álex Zea - Europa Press

SALOBREÑA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este martes que es "legítimo" que los partidos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, hayan reclamado la comparecencia y explicaciones a su gobierno en el Parlamento sobre el trágico incendio en Los Gallardos (Almería), pero ha hecho un llamamiento a "construir" y a buscar la "unión" ante sucesos de esta magnitud porque es lo que reclama la sociedad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Salobreña (Granada), Moreno ha dado cuenta de que el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha solicitado comparecer, a petición propia, para informar del incendio.

"No tenemos nunca ningún problema en comparecer y explicar, y a mí lo que me sorprende es la actitud de algunos que ponen una cara un día y, al día siguiente, otra cara", ha señalado Juanma Moreno.

En su opinión, a algunos "les gusta más destruir que construir" y ha destacado que él siempre ha buscado en su vida política hacer "un esfuerzo por crear un clima de entendimiento y por crear puntos de encuentro con el adversario político" y por "respetar al adversario político a pesar de las diferencias de visión sobre modelo de sociedad".

"Dentro de la legítima petición de información, que me parece razonable y que por supuesto atenderemos, lo que les pido a los grupos de la oposición es que tomen ejemplo también de lo que hemos hecho y hemos dicho a lo largo de estos días, porque creo que eso es lo que quiere la sociedad", ha añadido.

Para el presidente, la sociedad ahora lo que quiere "es unión, sumar y menos voces": "Sintonía dentro de la discrepancia y la pluralidad y la diversidad natural que tenemos en la sociedad, pero hacerlo siempre de manera razonable, sensata y si puede ser elegante, pues también".