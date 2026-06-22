Muere un bañista de 72 años tras ser rescatado inconsciente en una playa de Pulpí (Almería)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PULPÍ (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 72 años ha fallecido este lunes en la playa Calipso de Pulpí (Almería), después de que dos personas lo sacaran inconsciente del agua y de que los servicios de emergencia intentaran reanimarlo sin éxito en la arena.

Fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que el aviso se ha recibido sobre las 11,15 horas, cuando se ha alertado de que un bañista precisaba asistencia en esta zona del litoral pulpileño.

El centro coordinador ha movilizado hasta el lugar a efectivos de la Policía Local de Pulpí, Cruz Roja y facultativos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que han intervenido para asistir al hombre una vez que se encontraba fuera del agua.

Los equipos de emergencia le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la propia playa, aunque finalmente no han podido revertir la situación y se ha certificado su muerte en el lugar.

Las causas del fallecimiento están pendientes de esclarecer, sin que por el momento se haya determinado si se ha tratado de un ahogamiento o de un episodio médico sufrido por el hombre mientras se encontraba en el agua.