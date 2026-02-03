Muere un motorista en un accidente de tráfico en la A-7 en Viator (Almería)

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico registrado a última hora de este martes 3 de febrero en la A-7 a su paso por la localidad almeriense de Viator, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro tuvo lugar sobre las 22.40 horas a la altura del kilómetro 777 de la A-7, en La Gloria, según ha informado al 1-1-2 el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Hasta el lugar del suceso, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de mantenimiento la vía y un equipo médico que sólo pudo certificar el fallecimiento de la víctima tras una salida de vía.

El siniestro provocó el corte de la carretera, aunque ya se encuentra restablecida la circulación.