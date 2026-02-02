Muere en la A381, en Alcalá de los Gazules (Cádiz), al chocar un camión contra la furgoneta de la que se había bajado

Autovía A-381 en Alcalá de los Gazules - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA

CÁDIZ 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado este lunes 2 de febrero en el kilómetro 59 de la A-381, en el término municipal de Alcalá de los Gazules (Cádiz), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado al 112 que el accidente se ha producido cuando un camión ha chocado contra una furgoneta que se encontraba parada en la vía. El conductor de este vehículo estaba fuera del mismo y ha resultado fallecido.

El suceso ha tenido lugar a las 12,00 horas, cuando el 112 ha recibido varios avisos por una colisión entre un camión y una furgoneta. La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos, ya que el camionero se encontraba atrapado y el conductor de la furgoneta también lo estaba debajo de su vehículo.

El conductor del camión ha sido excarcelado de la cabina y ha resultado herido, por lo que ha sido atendido por los servicios sanitarios y evacuado al hospital, sin que se tema por su vida.

Hasta la finalización de la intervención de los servicios de emergencia en el lugar, los conductores que viajan por la A-381 en sentido Jerez están siendo desviados a la altura del kilómetro 65 para que circulen en paralelo a la autovía.