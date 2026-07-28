Muere una de las mujeres hospitalizadas tras el incendio de Los Gallardos (Almería), que suma 14 víctimas mortales

Archivo - Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una de las mujeres que permanecía ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla tras resultar herida en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) ha fallecido este martes, lo que eleva a 14 el número de víctimas mortales por el fuego declarado durante la tarde del 9 de julio.

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, la paciente ingresó en estado "muy grave", con quemaduras en el 70 por ciento de la superficie corporal, en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital sevillano.

Tras una primera valoración y su estabilización inicial, la mujer ha estado atendida en todo momento por los equipos de Medicina Intensiva y de la Unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados del centro.

La emergencia sanitaria ocasionada por el incendio requirió la atención de 18 personas, cuatro de las cuales fueron trasladadas a la Unidad de Grandes Quemados del Virgen del Rocío. Tras el fallecimiento de esta mujer, las otras tres permanecen ingresadas en el hospital sevillano.

El incendio se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se extendió por terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas. El fuego también alcanzó la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar.

El Plan Infoca dio por extinguido el incendio a las 21,00 horas del pasado 24 de julio, después de que calcinara unas 5.200 hectáreas.