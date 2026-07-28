Sanz critica que PSOE-A pretenda "sacar rédito o buscar polémica" sobre decisiones de técnicos ante el incendio

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios tras realizar un visita institucional al Ayuntamiento de Cádiz A 28 de julio de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha criticado este martes que el PSOE-A pretenda "sacar rédito o buscar polémica" sobre las decisiones que adoptaron los técnicos ante el incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Sanz se ha pronunciado así después de que el secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, lo acusara ayer de "mentir" en su reciente comparecencia parlamentaria del pasado jueves, 23 de julio, sobre los motivos por los que desde la administración autonómica no se enviaron mensajes del dispositivo 'Es-Alert' para avisar a población afectada por el incendio forestal.

Antonio Sanz ha lamentado que el PSOE-A se dedique a hacer declaraciones de ese tipo como está España en estos momentos con los incendios, y pretenda "sacar rédito o buscar polémica sobre decisiones que corresponden a los técnicos".

"Todos los expertos han coincidido en que las decisiones que se tomaron fueron acertadas y tres ministros dejaron claro que no se podían discutir esas decisiones", ha indicado Antonio Sanz, para quien "no es el momento de la confrontación ni de la bronca y los ciudadanos esperan de nosotros que afrontemos los incendios".

Asimismo, ha indicado que el sistema 'Est-Alert' se ha llegado a utilizar "más de 20 veces" para incendios, de manera que "la polémica no puede ser si se utiliza o no se utiliza porque cuando se utiliza es solo siguiendo criterios técnicos".

"Si alguien piensa que las desgracias están para usarlas políticamente, a este consejero no lo van a encontrar ahí", ha sentenciado.