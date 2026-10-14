El Museo de la Guitarra de Almería acoge la XXI Semana Cultural de Puerta de Europa con conferencias, teatro y música

Una de las actividades de la XXI Semana Cultural de la Asociación de Vecinos 'Puerta de Europa' en el Museo de la Guitarra de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Parque Nicolás Salmerón 'Puerta de Europa' celebra del 13 al 17 de octubre su XXI Semana Cultural, que tiene como sede principal el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres' de Almería y ofrece conferencias, actuaciones, teatro, música y una visita guiada con el objetivo de acercar la cultura y la historia de la ciudad a los ciudadanos a través de la identidad de este barrio del casco histórico.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, las actividades previstas en el museo tendrán entrada libre hasta completar aforo y cuentan con la colaboración del Área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones.

El concejal Joaquín Pérez de la Blanca ha destacado la importancia de que asociaciones vecinales como 'Puerta de Europa' contribuyan a "dinamizar espacios tan significativos" como el Museo de la Guitarra con otro tipo de actividades.

Asimismo, ha valorado la trayectoria de esta iniciativa, que se celebra desde hace más de 20 años, y ha señalado que se trata de "un evento sólido y que con el tiempo se va consolidando".

Por su parte, la coordinadora de la Semana Cultural, Elodia Ortiz, ha animado a todos los almerienses "a participar en el programa de actividades" y ha destacado la vinculación de la iniciativa con el Parque Nicolás Salmerón y el centro histórico de la ciudad.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

La programación continuará este miércoles, 14 de octubre, a las 18,30 horas, con la conferencia 'Los aeródromos de la Guerra Civil en Almería', a cargo de Ginés Valera Escobar, que abordará este capítulo de la historia almeriense vinculado al conflicto bélico.

El jueves 15, también a las 18,30 horas, Juan José Tonda Manzano ofrecerá la ponencia 'La otra historia de Almería: ciudad, territorio, civilización', centrada en la evolución histórica de la ciudad desde una perspectiva territorial y cultural.

El viernes 16, a las 18,30 horas, será el turno de Javier Soriano Trujillo, quien impartirá la conferencia 'Los Coloraos. Otro relato', dedicada a este episodio de la historia de Almería.

El sábado 17 de octubre, a las 18,00 horas, tendrá lugar una visita guiada con Antonio Andrés Díaz Cantón, cuya salida está prevista desde El Ancla, como cierre de las actividades principales de la Semana Cultural.

La programación tendrá una última cita el viernes 23 de octubre, a las 18,00 horas, con la presentación del libro 'Historias de África', de Cleopatra Smith. El encuentro incluirá canciones de karaoke interpretadas por el grupo Coketea y una recogida de alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos.

La XXI Semana Cultural de la Asociación de Vecinos Parque Nicolás Salmerón 'Puerta de Europa' cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y Foro Almería Centro.