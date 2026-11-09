Una narcolancha realiza un desembarco de personas y petacas en Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil en una zona de playa. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una narcolancha ha sido captada en la mañana de este lunes cuando desembarcaba a varias personas y petacas en la costa de la playa de Las Palmerillas de Roquetas de Mar (Almería).

Fuentes del 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que sobre las 8,40 horas se han recibido avisos de ciudadanos en los que se alertaba de desembarco, por lo que se ha dado aviso a la Guardia Civil y Policía Local.

La nave, que ha dejado varias garrafas flotando en la orilla, ha vuelto mar adentro tras el desembarco de cerca de una decena de personas en la zona donde, según denunció la organización Jucil, hace diez días se intervino otra embarcación con 112 garrafas.