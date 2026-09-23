Níjar (Almería) se declara como municipio turístico 'gay friendly' con el voto en contra de su edil de Turismo, de Vox

Archivo - Bandera del colectivo Lgtbi. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

NÍJAR (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar (Almería) ha aprobado este miércoles una moción para declarar la localidad como destino turístico 'gay friendly' con el voto en contra de la teniente de alcalde y concejal de Turismo, Pilar Fenoy (Vox), quien conforma un gobierno de coalición con el PP, que sí ha aprobado el texto.

Durante la sesión, Fenoy ha manifestado su rechazo a que una "orientación sexual" se convierta en una "etiqueta institucional" o pueda servir para abrir "una línea específica en la política turística municipal".

"Níjar debe promocionarse como un destino abierto, seguro y acogedor para todos, sin clasificar a los visitantes ni asumir planteamientos identitarios", ha dicho la responsable municipal de Turismo, quien ha recalcado el rechazo a la propuesta por "coherencia" con los principios del partido y con su "modelo de gestión".

La propuesta, que ha sido elevada por el PSOE e impulsada por la asociación Almería Diversidad, ha sido defendida por el propio presidente de la entidad, Carlos Pérez, quien ha apuntado el auge entre los miembros del colectivo Lgtbiq+ de Níjar como destino turístico, por lo que ha sido elegido como el primero de la provincia al que se ha trasladado la iniciativa.

Desde la entidad han mostrado su interés en que sea Níjar el municipio que "lidere esta propuesta" que se ampliará a otros pueblos y ciudades y que, según ha añadido, se trasladará también a la Junta de Andalucía, cuyo consejero responsable de Turismo es el vicepresidente segundo del Gobierno andaluz, Manuel Gavira (Vox).

Por su parte, la portavoz del PP de Níjar, María del Mar Calatrava, ha expresado el apoyo de su grupo a la moción al entender que Níjar es un "municipio acogedor" y esta iniciativa "refuerza esa imagen" al tiempo que "promueve valores como la igualdad y el respeto" y "también generará oportunidades económicas".

De igual modo, la portavoz del PSOE, Esperanza Pérez, también ha respaldado una moción que "lo único que viene a decir es que seamos un municipio donde acogemos a todo el mundo sin ningún tipo de discriminación, y no se clasifica a nadie". "Un destino abierto donde no haya discriminación de ningún tipo de sector social", ha añadido.

El acuerdo supone un compromiso institucional "con la igualdad, la diversidad y la no discriminación", que se incorporará además a la estrategia turística de la localidad con campañas específicas para posicionar Níjar como destino "abierto, seguro, respetuoso e inclusivo", con la adhesión voluntaria de hoteles, apartamentos y otros establecimientos con un distintivo.

Asimismo, el acuerdo conlleva disponer el izado de la bandera arcoíris en la casa consistorial y demás edificios públicos municipales el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Lgtbi, así como en playas y otros espacios turístico, junto con campañas de sensibilización y formación dirigidas al sector.

AVANCES PARA EL 'PUERTO SECO'

El Ayuntamiento de Níjar ha aprobado también su plan especial para el desarrollo de los sistemas generales, obras, servicios e infraestructuras comunes a las áreas de reparto de ródenas y logística, lo que supone un "paso decisión" para el desarrollo la futura área logística o 'puerto seco' que quedará conectada con el Corredor Mediterráneo.

En una nota, el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha destacado la importancia de este avance puesto que el 'puerto seco' "representa una oportunidad extraordinaria para el desarrollo económico de Níjar y de toda la provincia de Almería".

"La aprobación definitiva de este plan especial supone un nuevo paso en esa dirección, porque establece las bases urbanísticas necesarias para que las futuras instalaciones dispongan de los servicios e infraestructuras que necesitan", ha añadido.

Con esta aprobación, el Consistorio ha culminado la tramitación municipal de un instrumento urbanístico que establece las condiciones necesarias para garantizar que los futuros desarrollos de ambas áreas puedan contar con las infraestructuras, servicios y accesos adecuados, "favoreciendo una implantación ordenada y coordinada de las actividades previstas".

El plan especial contempla, entre otras actuaciones, el abastecimiento de agua potable, las redes de saneamiento y depuración de aguas, los sistemas de drenaje y puntos de vertido, el suministro eléctrico, los servicios de telecomunicaciones y los accesos rodados.

El documento se aprobó inicialmente en febrero de 2025 y ha contado con los informes favorables o de ratificación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la Dirección General del Sector Ferroviario, la Diputación Provincial de Almería y la Dirección General de Aviación Civil, entre otros.

El pasado 11 de septiembre, la Junta de Andalucía emitió la Declaración Ambiental Estratégica, que considera viable el instrumento desde el punto de vista medioambiental, sujeto al cumplimiento de sus condicionantes vinculantes. Los informes técnicos y jurídicos municipales han avalado posteriormente su aprobación definitiva.