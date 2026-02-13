Níjar (Almería) duplica el servicio de agua ante averías en la desaladora de Carboneras tras impermeabilizar su depósito

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido, junto a miembros del equipo de Gobierno y técnicos municipales, durante la visita al depósito de cabecera del municipio tras las obras de impermeabilización. - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

NÍJAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La empresa mixta Emanagua ha finalizado las obras de impermeabilización en el depósito de abastecimiento de cabecera ubicado en el paraje del Cebollero, a las afueras de la Villa de Níjar (Almería), lo que permite que el municipio pueda disponer del doble de tiempo de agua en caso de avería de la desaladora de Carboneras y garantizar el suministro durante más de tres días.

Esta actuación, enmarcada en el plan de mejoras del ciclo integral del agua en el término municipal, es de "vital importancia", ya que este depósito suministra agua para consumo humano a los nijareños, según ha informado el Consistorio en una nota.

Hasta ahora el depósito de cabecera del municipio ha funcionado al 50 por ciento de su capacidad desde el año 2010, ya que únicamente ha podido usarse uno de los dos vasos con los que cuenta, debido a las pérdidas de agua que presentaba uno de ellos.

De este modo, con las obras de impermeabilización del vaso número dos, que "garantizan su estanqueidad", las instalaciones podrán usarse a "pleno rendimiento", con una capacidad total de 20.000 metros cúbicos y sin pérdidas de agua.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, acompañado por el concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Manuel Herrero; por la concejal de Alcaldía, María del Mar Calatrava; así como por técnicos municipales y representantes de la entidad responsable, ha visitado las instalaciones.

Las obras se financian a través del fondo de obras de Emanagua, aprobado en Consejo de Administración por un importe de 2,5 millones de euros, que permite ejecutar un plan que incluye la renovación de redes en mal estado y la dotación de nuevas redes de saneamiento y abastecimiento.

Desde el Ayuntamiento han destacado que, al poder disponer de los dos vasos del depósito, "se facilitan las labores de mantenimiento y limpieza con menor afección a los vecinos, ya que no es necesario cortar el suministro o emplear otras medidas alternativas".

Cabe reseñar que casi la totalidad del agua que consume el municipio procede de la desaladora de Carboneras. Primero, el agua desalada llega al depósito de cabecera y, desde allí, una vez clorada, se distribuye mediante dos arterias principales a todo el campo de Níjar y a los núcleos nijareños de la costa.