Una nueva asociación de guías turísticos impulsará las visitas a parroquias del centro histórico de Almería

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Asociación de Guías Turísticos e Intérpretes de Patrimonio de Almería, constituida el pasado 2 de octubre para fortalecer el turismo profesional y de calidad en la provincia, tiene previsto firmar un convenio con la Diócesis para facilitar las visitas a templos y parroquias del casco histórico con la llegada de cruceros así como durante la temporada alta.

El Ayuntamiento de Almería ha presentado esta nueva asociación, que está en proceso de registro, coincidiendo con el doble atraque de cruceros con capacidad para más de 2.000 pasajeros que han hecho escala este martes en la capital.

En una nota, han apuntado que la entidad pretende facilitar la visita de los turistas a las iglesias de San Pedro, San Juan, Santiago, San Sebastián o el Santuario de la Patrona para ofrecer a los usuarios "una experiencia cultural más completa" durante su paso por la capital.

El gerente de la Fundación Bahía Almeriport, Fabio Laborda, ha subrayado el papel de la Mesa de Cruceros en la gestación de esta iniciativa. "Detectamos la necesidad de coordinar a los guías que trabajaban de forma independiente. Hemos apoyado tanto en la elaboración de estatutos como en la tramitación administrativa, además de contribuir económicamente", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Fundación, Vicente Milán, ha aplaudido esta acción "clave para consolidar un modelo turístico profesional y estable". "Hemos detectado carencias en el sector, como la presencia de guías externos sin conocimiento profundo del territorio. Por ello, seguiremos apoyando su desarrollo y formación, especialmente en idiomas", ha dicho.

Así, la entidad busca revalorizar la figura del guía oficial "como garante de una experiencia turística segura, enriquecedora y respetuosa con el patrimonio local". Está integrada inicialmente por tres profesionales del sector: Inés Zapata (Almería Tourism), Ana María Parra Sabiote (Eco Aventureras) y María Virginia Chocarro (TTTouris Experiences).

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado la iniciativa. "Los guías turísticos son agentes clave en la experiencia de quienes nos visitan. Su contacto directo con los turistas les permite detectar necesidades y oportunidades para mejorar nuestra oferta", ha advertido.

Desde el Ayuntamiento han mostrado su apoyo a esta asociación, que "contribuirá a la formación continua, la lucha contra el intrusismo profesional y la promoción del guía oficial como embajador de Almería", según De la Blanca.

El colectivo tiene como objetivos principales, entre otros, representar y defender los intereses del colectivo de guías oficiales; colaborar con entidades públicas y privadas para fomentar un turismo sostenible; proteger y divulgar el patrimonio histórico, cultural y natural de Almería y responder a la creciente demanda de touroperadores que requieren servicios turísticos especializados.