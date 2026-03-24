La nueva travesía de Balanegra (Almería) encara su final tras habilitar 1,5 kilómetros para peatones y bicis

Vista del nuevo bulevar de la travesía de Balanegra (Almería). - SUBDELEGACIÓN

BALANEGRA (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

Las obras de la nueva travesía de Balanegra (Almería) han entrado en su fase final y concluirán "en breve" tras una inversión de 4,4 millones de euros del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La actuación ha transformado 1,5 kilómetros de la N-340A a su paso por el municipio para facilitar el tránsito de peatones y bicicletas.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha realizado una visita técnica a los trabajos junto a la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, en el tramo comprendido entre los kilómetros 398,350 y 399,800 de la citada vía en el Poniente almeriense.

El elemento central de la actuación es un nuevo bulevar en torno al cual se han redistribuido los distintos elementos de la travesía, con carril bici, aceras, zonas verdes, espacios diáfanos, áreas de sombra y juegos infantiles, lo que ha permitido convertir este espacio en un entorno "más amigable" para los peatones, según ha señalado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

Los trabajos han incluido además la construcción de una glorieta de 30 metros de diámetro que ha resuelto la intersección y ha mejorado la seguridad vial, junto con la instalación de nueva señalización y elementos disuasorios como pasos de peatones sobreelevados, con el objetivo de "reducir la velocidad del tráfico, las emisiones de gases y la contaminación acústica".

Esta glorieta actúa como elemento de calmado del tráfico en la N-340A y contribuye a "mejorar la seguridad" de los peatones en los márgenes de la carretera, además de "potenciar la percepción" de acceso a una travesía urbana.

Asimismo, se ha ejecutado un carril bici en el interior del bulevar que da continuidad al existente en el paseo Nerea Camacho, y se han reubicado las paradas de autobús en una posición integrada con el nuevo diseño.

La actuación se ha financiado con fondos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa de humanización de travesías, que contempla una inversión de 105 millones de euros, sin IVA, para promover entornos urbanos "más sostenibles, inclusivos y accesibles".