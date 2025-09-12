El nuevo contrato de ayuda a domicilio de Almería, adjudicado por 75 millones de euros, atenderá a más de 4.000 usuarios

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se reúne con responsable de la empresa adjudicataria de ayuda a domicilio. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), se ha reunido con los responsables de la nueva empresa del servicio de ayuda a domicilio, que comenzará a funcionar el próximo lunes para atender a más de 4.000 usuarios mediante esta adjudicación efectuada por 75 millones de euros, lo que ha supuesto "duplicar la aportación municipal".

El nuevo contrato con Atenda Servicios Integrados contempla la posibilidad de generar más de un centenar de puestos de trabajo, llegando hasta las mil auxiliares, según ha indicado el Ayuntamiento de Almería en una nota.

El gasto municipal, que duplica el del acuerdo firmado en 2021, "viene a refrendar nuestro compromiso con un servicio esencial que mejora la calidad de vida de quienes más lo necesitan y que dignifica el cuidado, favorece la autonomía personal y aporta seguridad y acompañamiento a nuestros mayores, que son un pilar fundamental en nuestra sociedad", según ha valorado la alcaldesa.

Para Vázquez, "es fundamental que tanto los usuarios como los profesionales de este sector, que realizan una labor esencial, cuenten con las mejores condiciones y medios". Así, ha señalado que este nuevo contrato contempla la posibilidad de atender a más de 4.000 usuarios, "un aumento importante respecto a la cifra actual, que ronda los 3.200".

Igualmente, contempla un aumento de las horas de servicio, pasando de las 700 actuales a más de 1.100 en el primer año y llegando a duplicar, hasta las 1.400 horas, en el último año de contrato.

"Esta previsión de atender a más mayores en mejores condiciones supone también generación de empleo, ya que queremos terminar este año con un millar de auxiliares, lo que supone la creación de más de un centenar de puestos de trabajo", ha añadido.

MEJORAS SOCIALES

Este contrato de ayuda a domicilio cuenta también con un fin social ya que contiene una importante base de mejoras y acciones sociales dirigidas a fomentar la integración social a través de la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, personas desfavorecidas, en riesgo de exclusión o miembros de grupos vulnerables.

Existe también una mejora que repercute de manera directa en los beneficiarios que consiste en una "bolsa de hora" para impartir talleres y sesiones relacionadas con la dependencia como son la soledad no deseada, memoria, cuidados y atención y autonomía personal.

"En definitiva, desde el Ayuntamiento de Almería somos conscientes de que invertir y mejorar el servicio de Ayuda a Domicilio supone mejorar el bienestar y la salud de nuestros mayores, apostando por un modelo de cuidados más humano, sostenible y eficiente que beneficia tanto a las personas usuarias como a sus familias, que demás genera empleo de calidad y que permite avanzar hacia una sociedad que cuida de sus mayores y que, por lo tanto, es más justa e igualitaria", ha concluido Vázquez.

Por su parte, el gerente de Atende en Almería, Diego López, ha refrendado la importancia de prestar este "servicio esencial en todos los momentos, pero especialmente en los complicados como recientemente fue la pandemia".

López ha trasladado igualmente que desde la empresa concesionaria van a apostar por "seguir mejorando el servicio y los estándares de calidad así como la visibilidad del trabajo que realizan a diario nuestras auxiliares, que es muy importante para garantizar una alta calidad de vida de nuestros usuarios".

El encuentro ha contado también con la participación del concejal de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda, y del jefe de servicio del Servicio de Ayuda a Domicilio de la mercantil, Ramón Navarro, entre otros responsables.