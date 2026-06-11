El nuevo 'ecomuseo' del Preventorio abre sus puertas con más de 120 obras de las vanguardias de Almería

Inauguración del nuevo centro artístico del Museo de Arte de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo centro artístico del Museo de Arte de Almería, concebido como un 'ecomuseo' en el antiguo edificio del Preventorio, ha abierto sus puertas este jueves tras una reforma integral de las instalaciones que acogerán a partir de ahora una muestra permanente con más de 120 obras de artistas vinculados a las vanguardias surgidas en Almería desde la década de los años 70.

Con una inversión de más de 3,28 millones de euros, la actuación ha permitido recuperar y modernizar la que fue hasta hace pocos años la sede de Alcaldía y la sala expositiva 'Espacio 2' para crear un nuevo centro cultural de referencia que funcionará como segunda sede del Museo de Arte de Almería junto con el Museo Doña Pakyta.

De este modo, mientras que la conocida como Casa Vasca situada a pocos metros del Paseo de Almería expondrá el arte almeriense desde 1870 hasta 1970, el recién inaugurado museo ofrecerá la creación pictórica así como fotografías, litografías y esculturas de más de 70 artistas de las últimas décadas del siglo XX.

La muestra permanente recoge así parte del trabajo de autores como José María Artero, Carlos Pérez Siquier, Jesús de Perceval, Pedro Gilabert, Manuel Falces, Carlos de Paz o Julio Visconti, con creaciones procedentes de fondos municipales y mayormente de la colección de la Fundación de Arte Ibáñez-Cosentino, institución encargada de la dirección artística global de las dos sedes.

Además, coincidiendo con la reapertura del Museo de Arte de Almería Espacio 2 tras su remodelación, la Sala Jesús de Perceval presentará la exposición individual 'Zoomed', del artista mallorquín Santiago Picatoste, con algunas de las series más representativas de la trayectoria reciente del artista.

La muestra propone una reflexión sobre el color como elemento esencial de la experiencia estética y emocional, entendido como protagonista absoluto de la obra y vehículo de comunicación con el espectador.

PATRIMONIO, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

Las obras, financiadas en un 75 por ciento mediante fondos europeos Next Generation, han dado lugar un espacio que "une patrimonio, sostenibilidad, innovación y actividad cultural" y que "nace con la vocación de convertirse en la puerta de entrada cultural de la ciudad" al situarse frente a la futura estación del AVE.

El complejo cuenta con espacios destinados a exposiciones, videoarte, conferencias, talleres, almacenamiento especializado de obras y una tienda cultural, "ampliando significativamente la oferta museística municipal".

Las obras de rehabilitación han permitido actuar sobre la envolvente de ambos edificios mediante la mejora de los aislamientos térmicos y acústicos, "reduciendo significativamente el consumo energético". Asimismo, se han incorporado sistemas avanzados de climatización y generación energética basados en geotermia, aerotermia energía solar térmica e instalaciones fotovoltaicas.

Una de las actuaciones más innovadoras del proyecto ha sido la creación de una cubierta vegetal y de una fachada ajardinada de aproximadamente 120 metros cuadrados, visible en la fachada sur del edificio que contribuye a reducir la temperatura interior, mejorar el aislamiento, favorecer la biodiversidad urbana e integrar el edificio en su entorno.

Además, el sistema incorpora mecanismos de reutilización del agua de lluvia para el mantenimiento de la vegetación. El nuevo museo contempla medidas específicas para minimizar el consumo hídrico, la renovación de los espacios exteriores y ha sido diseñado bajo criterios de accesibilidad universal.

UN EDIFICIO "ADAPTADO"

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha sido la encargada de inaugurar este nuevo espacio cultural para la ciudad, "un nuevo Museo de Arte de Almería, renovado, más eficiente, más accesible, más confortable y mejor preparado para conservar, mostrar y compartir nuestro gran patrimonio artístico".

La regidora ha subrayado que "un museo tiene unas exigencias especiales, necesita espacios adecuados para exponer, pero también para conservar sus obras, con iluminación cuidada, seguridad, recorridos claros, accesibilidad y condiciones ambientales.

El resultado de estos trabajos es un edificio que consume menos --en torno a un 94 por ciento menos de energía primaria no renovable-- que funciona mejor y que se adapta mejor a las necesidades de un museo contemporáneo", ha explicado Vázquez.

Vázquez ha agradecido al equipo de trabajo de los equipos técnicos municipales, de 'Lotoarq', de la dirección facultativa, de la empresa constructora, de la Fundación Ibáñez Cosentino y de todas las personas que han participado en "una actuación exigente, compleja y muy cuidada".

Por su parte, en representación de la Subdelegación del Gobierno, su secretario general, Antonio Hernández de la Torre Chicote, ha señalado que este museo representa exactamente la idea de cómo una inversión pública "bien orientada" puede cambiar la realidad de un lugar y devolverlo a la ciudadanía "convertido en algo mejor".

Hernández ha recordado que esta actuación ha contado con una aportación de 2,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, una financiación que ha calificado como "decisiva" dentro de la inversión global de esta obra.

"Europa y el Gobierno de España impulsaron un instrumento extraordinario precisamente para ayudar a municipios y administraciones a poner en marcha proyectos transformadores. Proyectos que, en muchísimos casos, habrían sido enormemente difíciles de afrontar únicamente con recursos propios", ha destacado.

El delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Juan José Alonso, por su parte, ha dado la enhorabuena "al Ayuntamiento por la reapertura y ampliación de este espacio cultural, que viene a dotar a la ciudad de unas instalaciones modernas que supondrán un antes y un después para todos los visitantes que vengan a disfrutar de exposiciones y muestras culturales variadas".