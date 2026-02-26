Nuevo golpe al narcotráfico en El Ejido (Almería) con nueve detenidos y 40 kilos de drogas intervenidas

Armas, drogas y dinero intervenido en la operación 'Alfil-Casanova' desarrollada en El Ejido (Almería) contra el narcotráfico. - POLICÍA NACIONAL

EL EJIDO (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal con la detención de nueve personas acusadas de la distribución de estupefacientes en El Ejido (Almería), a quienes se les ha intervenido 40 kilos de marihuana del "alta calidad", cocaína y tussi o cocaína rosa, además de cerca de una decena de armas de fuego.

La operación 'Alfil-Casanova', que ha sido destacada por el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, como muestra de la lucha contra el narcotráfico se enmarca en la intensificación de la Fase V del Plan Gibraltar en la provincia de Almería.

Según ha explicado la Comisaría en una nota, los arrestados formarían parte de una red de distribución y venta de todo tipo de sustancias estupefacientes. En este sentido, se ha intervenido unos 40 kilos de sustancias que estaban preparadas para "su inmediata venta y distribución en el mercado ilícito".

Los agentes se han incautado además de nueve armas de fuego --cuatro cortas y cinco largas--, lo que "evidencia el elevado nivel de peligrosidad y capacidad operativa del entramado criminal". También se han localizado distintos útiles para el prensado, pesaje y envasado al vacío de las sustancias así como 30.000 euros en efectivo.

En el transcurso del operativo desarrollado este jueves se han aprehendido varios vehículos utilizados por la organización para el desarrollo de su actividad delictiva, tres de ellos de alta gama.

Los arrestados por presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal van a ser puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 1 de El Ejido en las próximas horas.

La actuación ha sido llevada a cabo por el Grupo primero de Udyco perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de El Ejido así como de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), dentro del dispositivo especial dirigido a reforzar la presión policial contra el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia.