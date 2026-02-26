Dos detenidos tras el desmantelamiento de un cultivo con 636 plantas de marihuana en Lora del Río (Sevilla)

Imagen de una plantación de marihuana intervenida por la Guardia Civil en Lora del Río (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras el desmantelamiento de una plantación de marihuana en la localidad de Lora del Río (Sevilla).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la investigación se ha iniciado tras ser requerida la Guardia Civil por una presunta agresión de unos canes en el interior de una finca agrícola donde resultaron fallecidos un elevado número de ejemplares avícolas.

Como consecuencia de estos hechos, los investigadores durante la inspección de la finca evidenciando el estado y procedencia de los daños causados así como de los animales causante de los daños que se encontraban en el interior de la finca, observan la existencia de un almacén de considerable envergadura con un excesivo cableado eléctrico y diversos sistemas de aire acondicionado, levantando entre los guardias civiles las sospechas que pudiera haber sido transformado dicho almacén en un centro de producción de cannabis.

A raíz de estas sospechas, estando los propietarios presentes en la finca manifestaron a los agentes que se trataba de una antigua sala de ordeño sin uso en la actualidad. Ante la incoherencia de las explicaciones la Guardia Civil realizó la entrada y registro del almacén, hallando dos estancias con sistemas de iluminación, ventilación y secado de alto valor económico, además de conexiones fraudulentas a la red eléctrica diseñadas para ocultar el consumo a la compañía suministradora.

Durante la intervención llevada a cabo por unidades de la Guardia Civil de la Compañía de Cazalla de la Sierra, se ha procedido a la aprehensión de 636 plantas de marihuana en un estado de floración avanzada dispuestas para su inmediata recolección y con un peso total de 54 kilogramos.

Los dos detenidos han pasado a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de elaboración y cultivo de sustancias ilícitas.