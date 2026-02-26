Desarticulado punto de venta de drogas y servicio de 'tele-coca' en Isla Cristina (Huelva) con cuatro detenidos

La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga en Isla Cristina (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, entre ellos a un menor de edad, por un delito contra la salud pública, en su modalidad tráfico de drogas, toda vez que se ha desmantelado en Isla Cristina (Huelva) una organización "muy activa" dedicada a la venta de estupefacientes al menudeo y servicio de 'tele-coca'.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones se iniciaron en septiembre del 2025, al detectarse un incremento significativo de las infracciones administrativas por tenencia de drogas en un barrio específico de esta localidad.

En una primera fase de la investigación, los agentes lograron interceptar y detener a un menor de edad que portaba varias dosis de hachís y cocaína dispuestas para su venta inmediata. Las continuas vigilancias de la zona dieron como resultado la ubicación exacta del punto de venta, donde el cabecilla de organización junto a otros dos integrantes se dedicaban a la venta directa al menudeo, además de gestionar el servicio de 'tele-coca', desplazándose para entregar las dosis de la sustancia hasta el lugar acordado con su consumidor.

Con la autorización de la Autoridad Judicial, se llevaron a cabo un total de dos registros domiciliarios vinculados a la organización, deteniendo al cabecilla y a los otros dos integrantes, localizado gran variedad de sustancias estupefacientes preparadas para su comercialización, como cocaína, hachís, marihuana, MDMA y "tussi" o cocaína rosa, como también es conocido.

Además, se han incautado de fármacos destinados para la alteración de funciones sexuales, distribuidos sin ningún tipo de control médico y un total de 32 botellas de óxido nitroso, conocido popularmente como 'gas de la risa' que, aunque su uso está autorizado para ciertas aplicaciones alimentarias y médicas, su venta y posesión para el consumo humano está regulado.

La Guardia Civil ha alertado que se ha detectado un "grave incremento" del uso de este gas en jóvenes de la zona, que además de tratarse de un gas inflamable cuyo transporte y almacenaje puede ser peligro, su inhalación puede provocar efectos secundarios severos, incluyendo daños en el sistema nervioso y episodios de hipoxia, suponiendo un grave riesgo para el ser humano.

Las personas detenidas y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en el caso, aunque no se descartan nuevas detenciones.

La operación denominada 'Drakaris' ha sido coordinada por el Equipo de Policía Judicial de Ayamonte, con la colaboración del Servicio Cinológico, equipos ECO50 y agentes de Seguridad Ciudadana, todos ellos pertenecientes a la Comandancia de Huelva.