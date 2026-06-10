El obispo de Almería resume en "valentía, verdad y libertad" las enseñanzas de León XIV durante su visita a España

El vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López Román, y el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, durante uno de los actos de la visita de León XIV a España. - DIÓCESIS DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha resumido en "valentía, verdad y libertad" muchas de las enseñanzas que ha dejado León XIV durante su visita a España, una experiencia que ha descrito como "espectacular" después de unos días de oración, encuentros y comunión eclesial.

Gómez Cantero y el vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López Román, han acompañado al Papa tras participar en la vigilia de oración con los jóvenes en la plaza de Lima, la celebración del Corpus Christi y el encuentro del Santo Padre con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal, antes de llegar a Barcelona para continuar la visita.

La presencia de miles de personas en las calles, la respuesta de los jóvenes y el ambiente de fe compartida han hecho de estos días una "auténtica experiencia de comunión eclesial" que ha dejado una "profunda huella" en la Iglesia española, según ha trasladado la Oficina de Medios de la Diócesis de Almería.

Gómez Cantero ha evocado como uno de los momentos más significativos el encuentro de León XIV con los obispos españoles, al que llegaron "serenamente expectantes, esperando al sucesor de Pedro" después de escuchar al Papa en el Congreso de los Diputados.

El obispo ha relatado que León XIV acudió a la cita con "la sencillez que le caracteriza" y dejó una frase que, a su juicio, resume el sentido de toda la visita: "Vengo para reavivar la comunión".

A partir de esa afirmación, el Santo Padre desarrolló "temas fundamentales para la vida de la Iglesia" como el diálogo en el Espíritu, la acogida del hermano, el camino sinodal y la escucha comunitaria de la voz de Dios. "Como si se tratara de un manantial de agua viva, fueron brotando y empapando nuestro corazón", ha compartido Gómez Cantero.

UNA ESCENA NOCTURNA ANTE LA NUNCIATURA

El obispo ha explicado que, ya avanzada la noche, escuchó voces en la calle y comprobó que "un grupo de una treintena de jóvenes y adolescentes" pedía al Papa que se asomase a la ventana.

Según ha contado Gómez Cantero, la espera "tuvo premio", ya que finalmente "se encendió una luz en una ventana" y León XIV apareció para saludar a los jóvenes. "Estuvo un rato mientras le jaleaban", ha rememorado el obispo, quien ha descrito como "increíble" el gesto después de "una jornada agotadora de actos y encuentros" y del "tute que se había pegado".

Gómez Cantero ha remarcado también la "claridad" con la que León XIV habló de los pequeños, los ancianos, los migrantes y la necesidad de "abajarse para comprender y compartir", según el ejemplo de Cristo.

Asimismo, ha valorado la "firmeza" con la que el Papa abordó el drama de los abusos, con insistencia en la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y la cultura del cuidado.

Por su parte, el vicario general de la Diócesis de Almería ha definido la experiencia vivida junto al Santo Padre como "unos días de gracia". "Emociona muchísimo la respuesta de la gente de Madrid y de España entera a la presencia del Papa entre nosotros", ha manifestado López Román.

Además, ha puesto el acento en "el testimonio de grandeza en medio de una gran humildad" que León XIV está ofreciendo durante esta visita y ha recordado especialmente la adoración eucarística de la vigilia juvenil y la celebración del Corpus Christi como signos visibles de la comunión de toda la Iglesia en torno a Jesucristo.

La visita apostólica continuará en los próximos días en las Islas Canarias, donde Gómez Cantero seguirá junto al Santo Padre en el desarrollo de su programa pastoral, mientras que López Román regresará a Almería para retomar su servicio en la Diócesis.