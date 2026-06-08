Las obras de la futura pista BMX del Recinto Ferial de Almería salen a licitación por 791.000 euros

Plano del proyecto de construcción de la futura pista BMX en el Recinto Ferial de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la licitación de las obras para construir una pista de BMX en el Recinto Ferial, una actuación valorada en 791.392 euros con la que ampliará la oferta de instalaciones deportivas de la ciudad y reforzará el uso de este espacio más allá de la celebración de eventos puntuales.

La junta de gobierno local ha dado 'luz verde' este lunes a este expediente en una sesión en la que también ha aprobado la adjudicación del suministro e instalación de doce tótems informativos y deportivos para fomentar el ejercicio saludable en diferentes parques de la ciudad.

El proyecto de la pista de BMX contempla la creación de un circuito de aproximadamente 6.000 metros cuadrados junto a la actual pista de 'pumptrack', con un diseño orientado tanto a la práctica deportiva como a la celebración de competiciones oficiales de esta disciplina.

La futura instalación incluirá rampas de salida diferenciadas por categorías, curvas peraltadas, saltos y distintos elementos técnicos propios de los circuitos de competición, además de un sistema automatizado de salida y espacios de preparación para los deportistas, según ha detallado el Consistorio en una nota.

La portavoz del equipo de gobierno y concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha explicado que el contrato sale a licitación con un plazo estimado de ejecución de seis meses. El objetivo es dotar a la ciudad de una infraestructura preparada para albergar pruebas deportivas de nivel competitivo y responder, al mismo tiempo, a la creciente demanda de espacios para la práctica del BMX.

La actuación incluye también trabajos de adecuación integral del terreno, instalación de alumbrado y drenaje, así como medidas de integración paisajística para adaptar el circuito al entorno y preservar la vegetación existente.

DOCE TÓTEMS EN PARQUES

En la misma sesión, la junta de gobierno local ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro de doce tótems informativos y deportivos que se distribuirán por distintos parques del municipio. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Señalizaciones Villar S.A. por un importe de 17.424 euros.

La iniciativa forma parte del programa municipal 'Aprende a entrenar en tu parque', impulsado por el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, con el propósito de acercar contenidos formativos relacionados con el ejercicio físico saludable a los usuarios de estos espacios.

Los dispositivos permitirán acceder, mediante códigos QR y desde cualquier teléfono móvil, a vídeos explicativos y rutinas de entrenamiento orientadas al uso correcto de los elementos biosaludables instalados en los parques.

Los lugares en los que se prevé instalar estos dispositivos son el parque del Delta del Andarax, el parque de Venta Gaspar, el parque de la avenida Santa Isabel, el parque Nicolás Salmerón, el parque de la avenida Vilches, el parque de Los Pinos, en El Alquián, y el campo de rugby de El Toyo, en Retamar.

También se instalarán en el parque Gloria Fuertes, el parque de Villablanca, el parque de Ciudad Jardín, el parque Azul, en Cabo de Gata, y el parque situado junto a la Asociación de la Tercera Edad de La Cañada.