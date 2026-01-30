Las obras del Paseo de Almería avanzan hacia la intersección de la calle General Tamayo con nuevos desvíos

Cruce de la calle General Tamayo con Paseo de Almería durante las obras de remodelación. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado el avance en las obras de remodelación y peatonalización del Paseo de la capital con nuevos trabajos que, a partir del próximo martes 3 de febrero, afectarán a la intersección de la calle General Tamayo, lo que obligará a realizar nuevos desvíos de tráfico.

En una nota, el Consistorio ha explicado que las actuaciones sobre este cruce se van a prolongar, salvo imprevisto, hasta el 9 de febrero. La afectación al tráfico de vehículos en este punto supone que, de forma provisional, se deshabilita el acceso al casco histórico desde a citada calle.

Asimismo, se van a invertir el actual sentido de circulación de la calle General Segura, desde donde sí se podrá circular y acceder en dirección al casco histórico. Este cambio, durante este periodo de obras, no tendrá afección sobre la línea 1 de Surbús que circula por General Segura de manera ocasional.

PASO DE PEATONES FRENTE AL PUERTO

De forma paralela, el Ayuntamiento también ha avanzado que el mismo día se realizaran nuevos trabajos en el nuevo paso de peatones que conecta el Parque Nicolás Salmerón con el Muelle de Levante del Puerto de Almería, a la altura de la calle Reina Regente.

Durante el desarrollo de estos trabajos se mantendrá abierto al tráfico, al menos, un carril de circulación. El inicio de los trabajos implicará la reprogramación de los cruces a la altura de Reina Regente y la anulación del paso peatonal afectado, en ambos sentidos.

En paralelo a dicha reprogramación, se cortará el tramo que permite el giro desde Vía Parque hasta la Rambla para aquellos vehículos procedentes de la zona de Pescadería.

La obra obligará además al Consorcio de Transportes Metropolitano a no poder hacer uso de la parada situada en la inmediación del paso de peatones afectado, ya que los peatones, no tendrán posibilidad de tránsito desde la misma. Las líneas que operen en dicha parada no podrán realizar descarga de viajeros en la misma, debido al problema de seguridad vial que implica.

Durante la ejecución de estas obras se aconseja, siempre que así sea posible, evitar este punto, utilizando para los trayectos de entrada y salida a la ciudad, itinerarios alternativos, ya sea por Avenida Federico García Lorca, Avenida del Mediterráneo o Carretera de Ronda.

Desde el Ayuntamiento de Almería se ha pedido de antemano disculpas ante cualquier molestia que se pueda ocasionar a consecuencia del desarrollo de esta actuación.