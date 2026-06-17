El operativo del partido entre la UD Almería y el Málaga CF se centrará en prevenir incidentes entre grupos radicales

Reunión de la Junta Local de Seguridad de Almería para coordinar los dispositivos de la final del play-off de ascenso entre la UD Almería y el Málaga CF y de la noche de San Juan. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional dirigirá este sábado el dispositivo de seguridad previsto con motivo del partido de vuelta de la final del play-off de ascenso a Primera División de LaLiga que disputarán la UD Almería y el Málaga CF.

El operativo contará con la colaboración de la Policía Local y el apoyo de la Guardia Civil en los desplazamientos y accesos por carretera, con especial atención a la prevención de posibles incidentes y enfrentamientos entre grupos "radicales o exaltados" de ambas aficiones, según han informado la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Almería en sendos comunicados.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y ha contado con la participación de los concejales María del Mar García Lorca, Sacramento Sánchez, Diego Cruz y Antonio Urdiales, así como de la Policía Local, la Policía Nacional, la Policía Autonómica, la Guardia Civil, Protección Civil y los Bomberos de Almería.

Durante el encuentro se han analizado los distintos aspectos relacionados con la seguridad ciudadana antes, durante y después del partido, así como las medidas previstas para garantizar el "normal desarrollo" del encuentro y la seguridad de aficionados, vecinos y visitantes que se desplacen hasta la capital.

Como es habitual, el Recinto Ferial quedará habilitado como aparcamiento para los aficionados de la UD Almería, mientras que la afición visitante dispondrá de otra zona de estacionamiento para sus vehículos.

DISPOSITIVO PARA SAN JUAN

La Junta Local de Seguridad también ha abordado el dispositivo previsto para la noche de San Juan, con medidas de refuerzo de la vigilancia, ampliación del horario del servicio de salvamento y socorrismo, controles preventivos, dispositivos sanitarios y planes específicos de tráfico y movilidad.

Asimismo, se pondrá especial atención a la protección de menores, el consumo responsable y la prevención de agresiones sexistas, con protocolos activos y puntos violeta operativos durante los eventos.

Al igual que en años anteriores, estará prohibido el acceso a las playas con elementos peligrosos, como hierros de cualquier tipo, clavos o púas, barnices o pinturas y cualquier otra sustancia inflamable.