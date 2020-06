Las organizaciones de productores de Almería ven "inviable" la ley de cadena alimentaria, que les deja "en desventaja"

ALMERÍA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de Almería (Coexphal) ha considerado "inviable" los términos en los que se han planteado las reformas en la Ley de Medidas para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que, según han analizado, les ubica "en desventaja" con terceros países.

Según ha indicado la asociación en un nota, dicha ley se puede convertir en la "condena" de agricultores y comercializadoras al "operar en desigualdad con respecto a sus principales competidores", toda vez que consideran que "desde el punto de vista técnico es inaplicable".

"El objetivo de esta ley tiene que ser equilibrar la cadena y fortalecerla, creemos que el eslabón más débil sigue siendo el agricultor y las empresas productoras en origen y por ello necesitamos una ley que equilibre la posición de ambos", ha trasladado el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández.

Desde el colectivo han apuntado la "inviabilidad" de la propuesta, por la que se establece un precio mínimo de producto, de forma que puede excluir género de la cadena. "Si te detienes a mirar por debajo del precio mínimo, te das cuenta de que todo lo que antes cobrabas aunque fuera por debajo de tu coste, vas a dejar de percibirlo", ha apuntado el delegado de Coexphal, Juan Colomina.

En esta línea, ha detallado que "el precio mínimo, si va acompañado de una intervención pública donde se te indemniza por todo lo que no puedes vender, porque el Estado te obliga a no vender, podría funcionar dependiendo de cual fuera el precio de intervención; pero cuando no existe el precio de intervención, ese producto lo cobras a cero".

Para la entidad, la reforma se ha realizado sin contar con las organizaciones interprofesionales, en un momento que "el Gobierno necesitaba acallar las movilizaciones y reivindicaciones". "No se han estudiado bien sus consecuencias y al ser de aplicación solo para empresas y productores españoles, entendemos que nos deja en clara desventaja frente a productos de terceros países", ha estaimdo Fernández.

Coexphal ha pedido se dé "más protagonismo" a las organizaciones interprofesionales para que "sea en el seno de estas donde se debata para lograr un equilibro de la cadena alimentaria". "La alternativa son las organizaciones interprofesionales donde deben estar representadas todas las organizaciones que intervienen en la cadena de valor y en su seno trabajar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sectorial para hacerlo más eficiente", han estimado.