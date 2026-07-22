Pacheco agradece el "magnífico trabajo" y el "compromiso total" de Aránzazu Martín como delegada de la Junta en Almería

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, junto a Aránzazu Martín, en una imagen de archivo. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido el "magnífico trabajo" realizado y el "compromiso total" demostrado por Aránzazu Martín como delegada de la Junta de Andalucía en la provincia.

Asimismo, ha valorado el paso al frente de Francisco Góngora, quien ha renunciado a la Alcaldía de El Ejido después de 15 años para asumir este cargo.

En un comunicado, el responsable de los 'populares' en la provincia ha destacado la decisión de Góngora, nombrado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nuevo delegado del Gobierno andaluz en Almería.

El presidente provincial del PP se ha mostrado convencido de que Góngora será "un nuevo acierto" para Almería, como, según ha señalado, lo ha sido Martín. En esta línea, ha destacado que, durante su etapa al frente de la Delegación, "la gestión del Ejecutivo andaluz ha llegado a todos los municipios de la provincia almeriense".

Fernández-Pacheco ha subrayado que Martín "ha puesto toda su experiencia al servicio del Gobierno andaluz" y "ha demostrado un compromiso total" con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y con el PP de Almería y de Andalucía.

El dirigente 'popular' ha augurado "un gran futuro con importantes responsabilidades" para Martín y ha valorado la experiencia y la capacidad de gestión de Góngora para desempeñar un cargo que "requiere afrontar retos diarios y trabajar con intensidad por Almería".