El Parque del Andarax de Almería estrena la primera zona fitness al aire libre con una inversión de 80.000 euros

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque del Andarax de Almería ha estrenado la primera zona fitness municipal al aire libre de la ciudad, un espacio para la actividad física y el acondicionamiento muscular que ha supuesto una inversión de 80.000 euros.

La instalación incorpora máquinas de calistenia y fuerza para ejercicios de tracción y empuje, poleas y pesas, además de un programa de entrenamiento digital accesible mediante una aplicación a través de un código QR, según ha detallado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado la nueva instalación, situada en la zona sur del parque, junto al concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, y ha señalado que se trata de la primera fase de la actuación, que se completará con una segunda con el objetivo de que el Parque del Andarax se consolide como un espacio "referente en actividades saludables".

Entre los elementos instalados se encuentra un 'combi' de actividad física compuesto por banco inclinado, barras paralelas, barra de dominadas, prensa de pecho, escalera sueca y barra de bandera humana.

Además, se puede entrenar con equipamientos de prensa de piernas, remo horizontal y prensa de hombros, entre otros, en un entorno natural que invita a continuar el ejercicio marchando o con 'running'.

La alcaldesa ha destacado también que "queremos fomentar la salud de los almerienses a través de la educación deportiva y utilizando los diferentes espacios destinados a la actividad física. Se trata de máquinas para la práctica del deporte al aire libre, de acceso gratuito y destinado a todos los públicos".

Desde el Área de Ciudad Activa se han puesto en marcha diferentes programas para distintos rangos de edad con el fin de favorecer la actividad física, tanto cardio como fuerza, como senderismo en la naturaleza, senderos urbanos, zonas de calistenia al aire libre, programas dirigidos en los barrios o 'Entrena mientras tu hijo entrena'.

Asimismo, se desarrollan otros más específicos como 'ActivaMente', destinado a personas mayores con indicios de deterioro cognitivo, o 'Unidades Activas', donde participan personas con enfermedades crónicas, entre otros.