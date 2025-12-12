El Paseo de Almería se someterá a un tratamiento sellador y antimanchas para reforzar su "durabilidad"

Obras de remodelación del Paseo de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El recién remodelado Paseo de Almería, cuyas obras de reforma para su peatonalización se mantienen en marcha, será sometido a un tratamiento sellador y antimanchas de cara a reforzar su "durabilidad" y mejorar las condiciones de limpieza que se realicen posteriormente sobre el mismo.

El Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha sacado a licitación un nuevo contrato valorado en 443.883,73 euros para acometer estos trabajos que tendrán dos meses de duración si bien dicho plazo podrá ser "discontinuo" en función de la disponibilidad del espacio y de los eventos que pueda acoger esta céntrica arteria de la ciudad.

La memoria de la actuación, consultada por Europa Press, define los productos que se emplearán y su dosificación con el fin de proteger y preservar el pavimento ante el "previsible uso intensivo" que se le dará a un espacio "tan representativo" como es el Paseo de Almería.

Así, para evitar "interferencias" con las obras de construcción que se están desarrollando, la aplicación se realizará en dos fases, cada una del 50 por ciento de la superficie total de pavimento, de modo que la primera de ellas tendrá lugar en enero y la segunda en marzo de 2026.

En este sentido, el tratamiento para el sellado para el pavimento de adoquines en piedra caliza se extenderá sobre una superficie total de 22.920 metros cuadrados en unos trabajos que se realizarán en horario nocturno debido al "intenso tránsito peatonal de la zona".

Las obras de reforma del Paseo de Almería, cuya finalización estaba prevista inicialmente en enero de 2026, mantienen aún trabajos de reforma en la Puerta de Purchena así como en los sucesivos tramos que abarcan desde la Plaza Juan Cassinello hasta la Plaza Circular.

Los trabajos que se adjudicaron a la UTE Hormigones Asfálticos - Lirola Ingeniería y Obras por casi 11,2 millones de euros se han diversificado con la implantación desde finales de noviembre de la nueva iluminación y sus primeros elementos verdes, como hiedras, especies aromáticas, florales y los primeros ejemplares de arbolado entre la Puerta de Purchena y la calle Navarro Rodrigo.