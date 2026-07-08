El Paseo Marítimo de Almería acogerá el primer refugio climático urbano con sombras, fuentes y vegetación

Diseño del refugio climático proyectado en el Paseo Marítimo de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Paseo Marítimo de Almería acogerá su primer refugio climático urbano frente a la residencia de mayores de El Zapillo en el que se invertirán cerca de 483.000 euros para crear un nuevo espacio donde se combinarán áreas de sombra, fuentes y abundante vegetación para combatir el calor extremo.

La junta de gobierno local ha aprobado la aceptación de la subvención de 451.418,75 euros concedida provisionalmente por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la ejecución del proyecto a través de una actuación cofinanciada por el Programa Andalucía Feder 2021-2027.

La actuación supondrá la creación de un innovador espacio de confort climático destinado a proteger a la ciudadanía frente a los efectos del aumento de las temperaturas y mejorar la resiliencia del litoral urbano.

El proyecto se desarrollará sobre una superficie aproximada de 1.320 metros cuadrados al identificarse como un "enclave prioritario" para implantar medidas de adaptación al cambio climático dirigidas a proteger a las personas mayores y otros colectivos vulnerables.

"Hemos elegido este punto del Paseo Marítimo, frente al Centro Residencial para Personas Mayores El Zapillo, porque es uno de los espacios con mayor uso ciudadano y una elevada exposición al sol. Queremos proteger especialmente a quienes más sufren los episodios de calor extremo, como las personas mayores, sin dejar de ofrecer un espacio amable, accesible y saludable para toda la ciudadanía", ha indicado la concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez.

La solución contempla la plantación de nuevo arbolado y especies adaptadas al clima mediterráneo semiárido, nuevas zonas de sombra, pavimentos y soluciones para reducir el efecto 'isla de calor', mobiliario urbano accesible, fuentes de agua y espacios de estancia más confortables para vecinos y visitantes.

Uno de los aspectos más innovadores de esta actuación será la incorporación de un sistema inteligente de monitorización ambiental integrado en la plataforma municipal Smart Mobility, que permitirá medir en tiempo real variables como la temperatura, la humedad, la radiación solar, la temperatura superficial o la ocupación del espacio.

Gracias a esta tecnología será posible evaluar científicamente la eficacia de las medidas adoptadas y disponer de información objetiva para diseñar futuros refugios climáticos en otros puntos de la ciudad.

Además de mejorar el bienestar de la ciudadanía, el proyecto nace con vocación demostrativa y replicable dentro de la estrategia municipal de adaptación al cambio climático, convirtiéndose en un modelo de referencia para futuras intervenciones en otros espacios urbanos de Almería. Para ello contará con la colaboración de la Cátedra Almería Municipio Azul, que contribuirá a la validación científica de los resultados obtenidos.

Sánchez ha destacado que "la aceptación de esta subvención supone un paso muy importante para seguir transformando Almería en una ciudad más preparada para afrontar los efectos del cambio climático. Este refugio climático será una actuación pionera que combina naturaleza, innovación tecnológica y diseño urbano para crear un espacio más saludable y confortable para todos".

El proyecto contempla un plazo estimado de seis meses para la ejecución material de las obras, una vez culminen la redacción del proyecto de ejecución y el procedimiento de contratación, dentro del calendario previsto por el Programa Andalucía Feder 2021-2027.