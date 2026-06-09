La patronal agraria de Almería pide al campo separar la rafia plástica de los restos vegetales para poder tratarlos

Cultivo bajo invernadero con rafia empleada para el entutorado. - COEXPHAL

ALMERÍA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación de organizaciones de productores de frutas y hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal) ha pedido a productores y comercializadoras que separen en origen la rafia plástica convencional de los restos vegetales o que recurran a materiales compatibles, como rafias biodegradables o compostables, para que estos residuos puedan gestionarse en las plantas de tratamiento conforme a la normativa vigente.

La organización ha trasladado este mensaje tras las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre la acumulación de residuos con rafia en el campo almeriense, y ha apelado a la "claridad y responsabilidad" del conjunto del sector agrícola.

Según ha indicado Coexphal en una nota, la rafia convencional de plástico "no puede ser recepcionada ni tratada en las plantas de gestión de restos vegetales, tal y como establece la normativa vigente".

La asociación ha señalado que esta situación "no es sobrevenida ni desconocida, sino que ha sido comunicada de forma reiterada durante años y, de forma clara y reiterativa, a partir de finales de abril de 2025 tanto por los gestores de residuos como por la Junta de Andalucía".

En ese periodo, los gestores y la Administración han advertido de la necesidad de adaptar los sistemas de entutorado hacia soluciones "sostenibles y compatibles con los procesos de valorización".

Coexphal ha subrayado que las plantas de tratamiento se enfrentan a "importantes sanciones económicas" si incumplen la legislación, "lo que imposibilita la admisión de restos vegetales que contengan rafia plástica". "No se trata de una decisión discrecional de las plantas, sino de una obligación legal que debe ser respetada por todo el sector", ha señalado la organización.

Durante las últimas campañas se han desarrollado jornadas técnicas, acciones divulgativas y comunicaciones específicas para informar a agricultores y empresas sobre esta transición.

Estas iniciativas, centradas en el impulso del entutorado sostenible, han permitido dar a conocer alternativas viables, como la rafia biodegradable o compostable, en cuyo uso el sector hortofrutícola almeriense ha sido pionero, según ha destacado Coexphal.

GESTIÓN EN ORIGEN

La asociación ha insistido en que el escenario actual responde a un proceso de adaptación hacia un "modelo agrícola más sostenible y alineado con las exigencias normativas y medioambientales".

En este contexto, ha señalado que la correcta gestión de los residuos en origen resulta "clave para evitar problemas operativos y medioambientales, así como para garantizar la continuidad de los sistemas de reciclaje y valorización existentes".

Coexphal ha planteado dos opciones al sector: evitar el uso de rafia convencional mediante materiales compatibles con los requisitos establecidos, o, si se utiliza rafia plástica, aplicar un entutorado que permita separarla fácilmente del residuo vegetal.

La organización ha subrayado la importancia de trasladar "información rigurosa" para evitar confusión entre los agricultores y la ciudadanía, y ha reiterado que la acumulación puntual de residuos no responde a una falta de recogida, sino a la "imposibilidad legal" de gestionar materiales no autorizados en las plantas.