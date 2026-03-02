Los peregrinos de Cuevas del Almanzora (Almería) atrapados en Jerusalén parten este martes a Egipto de vuelta a España

El sacerdote Antonio Cobo. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de peregrinos de Cuevas del Almanzora (Almería) que se ha visto atrapado en Jerusalén ante el estallido del conflicto bélico desatado por el ataque a Irán de Estados Unidos e Israel tienen previsto iniciar este martes el regreso a España a través de un autobús que los llevará hasta El Cairo (Egipto), desde donde el miércoles tomarán un vuelto hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Así lo ha trasladado el sacerdote Antonio Cobo, quien se encuentra al frente de la expedición participada por 29 personas, entre ellos 12 vecinos del municipio almeriense, quienes se encontraban en Tierra Santa al inicio de los bombardeos, por lo que han tenido que guarecerse en un hotel cercano al consulado.

Según ha explicado Cobo, la salida hacia Egipto en un viaje de aproximadamente diez horas por carretera se iniciará sobre las 6,30 horas de este martes, de modo que a su llegada, los integrantes del grupo se alojarán en un hotel gestionado por la agencia de viajes. Ya el miércoles por la mañana tomarán un avión hacia España, con llegada prevista sobre las 14,30 horas.

Una vez en Madrid, un autobús los recogerá para trasladarlos directamente a su localidad, con una llegada prevista a Cuevas del Almanzora sobre las 22,00 horas, conforme el cronograma que la trasladado el sacerdote, el cual ha dado las gracias por la "preocupación" y la "oración" hacia ellos. "Hemos estado muy unidos y eso seguro que va a dar muchos frutos", ha manifestado.

El cura ha asegurado que ha sido una peregrinación "impresionante con un final un poco accidentado" ya que el inicio de los bombardeos se produjo apenas unas horas después de la misma mañana del sábado en la que los miembros de la expedición pudieron celebrar una misa frente al Santo Sepulcro. Su visita finalizaba este pasado domingo.

"Sobre las ocho de la mañana es cuando sonó la alarma y nos aconsejaron refugiarnos", ha recordado en un primer mensaje emitido a través de las redes sociales en el que manifestaba ya los contactos con el Consulado de España en Jerusalén para facilitar su regreso ante el cierre del espacio aéreo.