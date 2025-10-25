La periodista Guadalupe Sánchez se adentra en la ficción con su obra '10.000 millas en mis zapatos'

ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista Guadalupe Sánchez ha publicado '10.000 millas en mis zapatos', su estreno en la ficción literaria con una novela erótica "cargada de sensualidad, humor y descaro".

La autora tiene previsto presentar su ópera prima el próximo 30 de octubre en El Terrao, donde invitará a sus seguidores a sumergirse en la vida de su protagonista, Alma Hidalgo.

Para recorrer 10.000 millas, unos 16.000 kilómetros, el personaje principal de la obra ha tenido que calzarse más de una veintena de zapatos. En el camino, ha tenido todo tipo de parejas, "tan variadas como los modelos que reposan en su zapatero".

En una nota, la autora incide en la importancia de la huella que dejan cada una de esas parejas a través de una mujer "que adora los zapatos y busca un amor que se le resiste" hasta que decide "recalcular ruta para disfrutar de un sexo sin demasiadas ataduras".

"Descubre que hay hombres que son como unas sandalias de tacón de diez centímetros o como unas botas mosqueteras o unas nórdicas calentitas. Cambian los tamaños y las formas. Alma comprueba cómo en cada ocasión encajan más unos u otros y que forzar la horma para que entren, no siempre es buena idea", señala Sánchez.

La obra se plantea como un diario personal y sentimental en el que la protagonista se expresa como "una forma de catarsis personal en la que reflexiona sobre la amistad".

"Quizá el que deberíamos escribir todas para recordarnos quiénes somos y por qué", apunta la autora en relación a este viaje interior en el que su personaje se ve acompañada de cuatro amigas con las que "se beberá la vida unas veces a sorbos y otras a borbotones". "Al final, nunca estamos solas. Nos tenemos a nosotras mismas", ha apostillado.

Guadalupe Sánchez Pérez (Almería, 1978) es periodista y escritora. Desde hace casi dos décadas desarrolla su actividad profesional en RTVE aunque también ha pasado por agencias y por otros medios y gabinetes de comunicación.