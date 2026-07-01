Piden 22 años de prisión para el acusado de asesinar y robar al funcionario Antonio Campos en El Ejido (Almería)

Archivo - El funcionario del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) e historiador de Berja, Antonio Campos. - AYUNTAMIENTO DE BERJA - Archivo

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería va a solicitar 22 años de prisión para H.H., el hombre de 23 años acusado del asesinato a golpes del funcionario municipal de El Ejido (Almería) e historiador virgitano de 53 años Antonio Campos, quien fue hallado muerto y maniatado en el maletero de su coche tras un fin de semana de búsqueda en la que se le perdió la pista el pasado mes de septiembre de 2025.

Según su escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía va a solicitar 18 años de prisión por un delito de asesinato alevoso y cuatro años más por un delito de robo de uso de vehículo, ya que tras el crimen condujo el coche de la víctima durante unas 12 horas con su cuerpo oculto en el interior.

El fiscal apunta que el funcionario recibió un duro ataque "totalmente sorpresivo" con un bloque de hormigón por parte del acusado, quien comparece este miércoles ante la instructora de la causa en El Ejido sin que, hasta el momento, haya declarado en sede judicial para explicar lo ocurrido.

Antonio Campos salió de su domicilio familiar de Berja (Almería) sobre las 21,00 horas del sábado 27 de septiembre a bordo de su coche de color blanco en dirección a El Ejido, donde se había citado con el acusado sobre las 21,30 horas para mantener un encuentro.

Así, una vez reunidos y subidos ambos en el vehículo, se dirigieron por la carretera AL-3300 hasta un camino oculto entre dos invernaderos ubicado en el paraje Punta Entinas-Sabinar, a la altura del antiguo Cuartel del Príncipe, de acuerdo con la acusación fiscal.

De este modo, en torno a las 2,00 horas ya del 28 de septiembre, sin que consten los motivos al respecto, el acusado habría cogido un bloque de hormigón de grandes dimensiones "con la finalidad de quitarle la vida" a Antonio, por lo que le habría atacado por sorpresa sin que la víctima tuviera posibilidad de oponer resistencia.

El acusado, que será juzgado por un jurado popular, habría golpeado repetidamente en la cabeza a la víctima con el bloque causándole múltiples e importantes traumatismos severos y fracturas "incompatibles con la vida", lo que hizo que falleciera "irremediablemente" debido a estas heridas.

El fiscal abunda tanto en el instrumento utilizado como en la fuerza desplegada, en el número de impactos --el cuerpo presentaba hasta 25 lesiones-- y la zona a la que fueron dirigidos para señalar la intencionalidad del acusado de dar muerte a la víctima y asegurarse el fatal resultado.

El informe forense daba cuenta además de las múltiple heridas que presentaba el cadáver, sin que se advirtieran heridas defensivas. La causa de la muerte obedecia a un traumatismo craneoencefálico ocasionado por entre cuatro y seis golpes asestados con un objeto contundente.

El análisis da cuenta de entre tres y cuatro fracturas y más de una veintena de lesiones entre hematomas y heridas principalmente en cabeza, cara, zona cervical y hombros, lo que tendrá que ser tenido en cuenta por el tribunal para determinar si se produjo o no un ensañamiento.

OCULTACIÓN DEL CUERPO

Tras estos hechos, el acusado introdujo el cuerpo ya sin vida de la víctima en el maletero de su propio coche después de haberlo atado de pies y manos con un plástico de invernadero por la espalda. Así, cogió las llaves del coche, lo arrancó y condujo haciendo varios trayectos.

El acusado condujo de manera errante por el municipio de El Ejido, donde fue captado por varias cámaras de seguridad a lo largo de su recorrido. Así, sobre las 11,44 horas finalmente lo aparcó en la ya conocida calle Mirasol de San Agustín, cerca de una nave hortofrutícola próxima a la vivienda de su padre.

Apenas un cuarto de hora después volvió al vehículo, con el que se marchó para regresar al mismo punto sobre las 15,00 horas, donde lo estacionó de manera definitiva. No fue ya hasta minutos después de la medianoche, el 29 de septiembre, cuando las fuerzas policiales descubrieron el vehículo y localizaron el cuerpo.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía pide indemnizaciones por 350.000 euros para los familiares de Antonio Campos por daños morales. Asimismo, interesa que, en caso de ser condenado, no se conceda el tercer grado hasta el cumplimiento de, al menos, la mitad de la condena.

DESAPARECIDO EN VÍSPERAS DE VIAJE

Antonio Campos salió de su vivienda de Berja con la intención de regresar a dormir posteriormente, ya que al día siguiente tenía prevista una cita en Granada con unos amigos para asistir a una procesión. Las cámaras de tráfico lo identificaron viajando en dirección a El Ejido por última vez con vida.

La falta de noticias ante su ausencia dio lugar a una movilización por parte del pueblo para tratar de localizarlo. La colaboración de sus allegados facilitó la localización de su vehículo al poco tiempo, lo que tuvo un gran impacto con varias concentraciones de luto tanto en su localidad natal como en El Ejido, donde trabajaba en el Ayuntamiento.

La autopsia determinó que la muerte de Campos tuvo lugar en torno a las 2,00 horas de la madrugada del domingo, 28 de septiembre. El arrestado deambuló con el coche la víctima durante cerca de 12 horas mediante un recorrido errático por el término municipal de El Ejido, por lo que los investigadorese no descartaban posibles contactos con terceros.

La causa cuenta ya con el informe definitivo de ADN, que se suma al de autopsia, así como el de antenas --geolocalización-- y el volcado de los teléfonos, del que se desprende que la víctima y el investigado se conocían previamente, según sus conversaciones durante los días anteriores de los hechos.