Piden 25 años de cárcel al acusado del crimen machista de la trabajadora de la residencia del Zapillo en Almería

Archivo - Acto de homenaje en el centro residencial El Zapillo, en Almería, a la compañera asesinada en Roquetas de Mar (Almería). - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería va a solicitar 25 años de prisión por para José T.V., el hombre acusado de acabar en octubre de 2024 con la vida de María Nieves Gamarra, la mujer a la que sus compañeros de trabajo en la residencia de mayores El Zapillo en Almería homenajearon y rindieron un sentido recuerdo tras el crimen.

En su escrito de acusación provisional ante el juicio con jurado que está previsto para el próximo 22 de julio, el Ministerio Público acusa de un delito de asesinato al marido de la víctima con las agravantes de parentesco y de género, ya que el crimen tuvo lugar en el ámbito de la violencia contra la mujer.

El texto, consultado por Europa Press, da cuenta del "ánimo de posesión y dominación" que el acusado tenía con respecto a la víctima, sobre la que habría ideado un plan para acabar con su vida mientras que ella estaba acostada en la cama de su vivienda mientras llevaba tapones en los oídos, lo que "disminuía su capacidad de percepción".

De este modo, el acusado habría empuñado un cuchillo de cocina de unos 12 centímetros y se habría dirigido a la habitación donde, además, "con intención además de ocasionarle un sufrimiento innecesario", la habría apuñalado repetidamente y "de forma sorpresiva" --hasta en 49 ocasiones-- de manera que la mujer no pudiera repeler el ataque.

El fiscal sostiene que el acusado aprovechó la situación de "absoluta indefensión" de la víctima, que "no tenía oportunidad eficaz de defensa" para asegurarse su muerte, de modo que habría prolongado la agresión "más allá de lo necesario" para alcanzar dicho objetivo, por lo que aprecia las agravantes de ensañamiento y alevosía ante un ataque hecho por sorpresa.

Las heridas sufridas por todo el cuerpo, sobre todo en cabeza y torso, ocasionaron la muerte de la mujer a causa de un shock hipovolémico y respiratorio que, según el análisis de los forenses, se habría producido entre las 22,00 horas del 2 de octubre y las 2,00 del día siguiente. También constan otras heridas de notoria importancia que la condujeron a la muerte.

QUERÍA PONER FIN A SU MATRIMONIO

El fiscal apunta que la mujer de 56 años había tomado la decisión semanas antes de los hechos de cesar la relación con su marido, con el cual aún compartía domicilio en Roquetas de Mar (Almería) pese a los distintos episodios de maltrato que había padecido, por lo que ambos estaban en proceso de divorcio y ella tenía la intención de salir de la vivienda común "de forma inminente".

Así, señala que la relación entre ambos se había caracterizado por una "progresiva conflictividad" a lo largo de los años a causa de los "celos" y "actitud controladora" el acusado, quien durante la convivencia "desarrolló conductas de dominación" sobre la víctima.

De esta manera, se había dedicado a vigilar sus actividades y a recriminarle sus relaciones personales, por lo que además le dirigía expresiones "vejatorias" y "humillantes". Estos hechos hicieron que la mujer lo denunciara en 2021 y 2023.

En este sentido, el hombre llegó a estar condenado en agosto de 2021 a incomunicarse y alejarse de la víctima durante tres meses, aunque tras el cumplimiento de la medida se reanudó la convivencia.

Cabe recordar que la mujer llegó a contar con dos órdenes de alejamiento del acusado y estuvo atendida a través de la red municipal de centros de información de la mujer hasta octubre de 2023, fecha en la que "decidió no seguir participando de las medidas" de protección, según trasladaron desde la Junta de Andalucía.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía también solicita para el acusado diez años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o aproximarse a su hija durante 30 años, además de una indemnización para ella de 200.000 euros por daños morales. En su caso, la acusación particular eleva a 29 años la petición de cárcel.

Por su parte, la defensa que ejerce el letrado Francisco Ferre rechaza que el crimen se realizara mediante un plan preconcebido y, aunque reconoce la autoría, apunta que el mismo se debió a un estado de "obcecación" del acusado, para el que solicita siete años y medio de cárcel por un delito de homicidio.

En esta línea, pide que se tenga en cuenta la atenuante de confesión de los hechos así como el abono previo de una buena parte de la indemnización a la hija de la víctima como atenuante de reparación de daño.

El teléfono 016 es el número de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y su entorno. No deja huella en la factura aunque puede quedar registrado en algunos terminales. También se pueden realizar consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y en el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es. Funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.