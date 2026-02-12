Plantaespaña anima a celebrar San Valentín con plantas como "símbolo de amor consciente y duradero"

Operarios trabajan en el interior del invernadero de flores. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización de productores y comercializadores de planta ornamental y flor cortada Plantaespaña ha animado a celebrar el próximo San Valentín con plantas como "símbolo de amor consciente y duradero" en el marco de su campaña 'Amores que se cultivan'.

La iniciativa propone una reflexión "sobre el cuidado de las relaciones" humanas para "reivindicar una forma de amar basada en el respeto, el tiempo y el equilibrio", según ha trasladado la entidad que representa a 40 empresas productoras y comercializadoras de Almería y Granada.

Plantaespaña defiende que elegir una planta como regalo "es también una forma de comunicar valores porque implica tiempo, atención y compromiso" y "una manera de decir 'quiero que esto dure'" lo que "conecta perfectamente con el espíritu de San Valentín".

"Así como las plantas no necesitan exceso, sino los cuidados adecuados, las relaciones tampoco crecen con presión o sobreprotección, sino con atención, espacio y constancia", han apuntado como medio para "repensar el amor desde una mirada más natural, consciente y sostenible".

El portavoz de Plantaespaña, Francisco Rubio, ha subrayado el valor "simbólico y emocional" de las plantas como regalo en esta fecha. "San Valentín es una oportunidad perfecta para regalar algo que no se consume en un día, sino que crece con el tiempo. Una planta es un gesto de amor que se cuida, que evoluciona y que acompaña, igual que las relaciones que de verdad importan", ha indicado.

El grupo unido bajo Plantaespaña facturó en la campaña 2024/25 unos 60 millones de euros, casi todo en el mercado exterior, principalmente a Francia y Países Bajos, seguidos de Alemania, Italia, Dinamarca y Portugal. Este dato supone un aumento de 14 por ciento respecto a un año antes, siendo el resultado de un crecimiento de los precios del 22 por ciento y un descenso del seis por ciento en el número de unidades vendidas.