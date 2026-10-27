La plantilla de Surbus protesta ante el Ayuntamiento de Almería, al que pide una reunión, tras una semana de huelga

Trabajadores de Surbus protestan frente al Ayuntamiento de Almería cuando se cumple una semana de huelga en el servicio de transporte urbano. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de Almería, Surbus, han trasladado sus protestas hasta la Plaza Vieja de la capital cuando se cumple una semana de huelga indefinida por sus condiciones laborales, sentido en el que han reclamado de nuevo una reunión con el equipo de gobierno para tratar de desbloquear la situación.

"El Ayuntamiento no da ninguna señal. Le hemos pedido desde hace muchísimo tiempo que se reúna con nosotros y seguimos sin tener ninguna contestación", ha manifestado el presidente del comité de empresa, Pedro Viudez, quien ha asegurado que las movilizaciones van a continuar hasta resolver el conflicto.

Al grito de '¿Dónde está la alcaldesa?' o 'María del Mar, da la cara', más de la mitad de la plantilla se ha concentrado durante más de hora y media frente a la fachada principal de la casa consistorial con pitos, bocinas y tambores para exigir una mediación municipal.

En este sentido, Viudez ha apuntado que durante la tarde de este lunes hubo un nuevo intento de acercamiento por parte de la empresa Alsa, que realizó una propuesta para poner fin a la huelga aunque con un acuerdo de mínimos "inferior" al de la primera propuesta.

Según ha detallado, la empresa habría propuesto una subida salarial del tres por ciento --frente al 3,5% de la primera oferta-- y un refuerzo de líneas mediante la extensión de servicio de tres autobuses; todo ello a cambio, además, de la retirada de la demanda interpuesta por el comité de empresa para reclamar una igualdad salarial.

"Eso es muy insuficiente", ha valorado el presidente del comité, quien ha apuntado que desde el comité se ha realizado una contraoferta, presentada en torno a las 20,00 horas de este lunes, que aún no ha sido contestada.

DEMANDA POR "HUELGA ILEGAL"

De otro lado, la representación de los trabajadores tiene previsto este miércoles una reunión en el marco del servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales (Sercla) después de que la empresa interpusiera una denuncia por "huelga ilegal".

Ante este asunto, el presidente del comité ha afirmado que el comité se encuentra "tranquilo" al considerar legítimas sus reivindicaciones a través de una huelga para la que se han fijado unos servicios mínimos del 50 por ciento.

De forma paralela, la plantilla de Surbus está llamada a una manifestación que tendrá lugar este miércoles y que partirá desde el Anfiteatro de la Rambla hasta la Plaza de las Velas. "Tenemos muchísimo apoyo por parte los ciudadanos, tanto en redes sociales como en persona", ha afirmado Viudez, quien ha agradecido los "ánimos" de la ciudadanía. "La mayoría de los usuarios están con nosotros", ha valorado.