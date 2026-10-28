La plantilla de Surbus suspende su manifestación en Almería y paraliza la huelga para negociar un acuerdo con Alsa

Trabajadores de Surbus protestan por sus condiciones laborales en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de trabajadores de la empresa concesionaria del servicio urbano de transportes de Almería, Surbus, ha comunicado que suspende la manifestación prevista para este miércoles y que paraliza la huelga iniciada hace más de una semana por un día para sentarse a negociar con la empresa Alsa e intentar llegar a un acuerdo.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del comité de empresa, desde donde han confirmado que la protesta que estaba prevista a partir de las 9,30 horas para recorrer el espacio entre el Anfiteatro de la Rambla y la Plaza de las Velas en la capital no se va a celebrar.

La representación de los trabajadores ha decidido suspender sus movilizaciones con el objetivo de intentar llegar a un acuerdo sobre las mejoras salariales exigidas, la mejora de contratación de personal y el aumento de las prestaciones a los usuarios con el refuerzo de las líneas.

La decisión llega después de la concentración que los trabajadores de Surbus protagonizaron este martes frente al Ayuntamiento de Almería, en la Plaza de la Constitución, en la que exigían además al equipo de gobierno una mayor implicación para intentar resolver el conflicto.

Al hilo de dichas protestas, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, urgía a la concesionaria a alcanzar un acuerdo "cuanto antes". "Pedimos responsabilidad con las reivindicaciones que están teniendo, pero siempre con la perspectiva de que más tarde o más temprano será el Ayuntamiento, con dinero público, el que sufrague esas mejoras", señaló la primera edil a preguntas de los medios.

Según la parte social, la última oferta para suspender las negociaciones por parte de Surbus consistía en una subida salarial del tres por ciento --frente al 3,5% de la primera oferta-- y un refuerzo de líneas mediante la extensión de servicio de tres autobuses; todo ello a cambio, además, de la retirada de la demanda interpuesta por el comité de empresa para reclamar una igualdad salarial.

Cabe señalar, de otro lado, que la compañía y el comité de empresa tenían prevista prevista para este miércoles una reunión en el marco del servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales (Sercla) después de que desde Alsa se interpusiera una denuncia por "huelga ilegal".