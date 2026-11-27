Obras en el tramo Lorca-Pulpí del Corredor Mediterráneo en la línea Murcia-Almería. - OBJETIVO AVE ALMERÍA

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma empresarial e institucional Objetivo Almería AVE ha alertado de la "paralización" de las obras del tramo Lorca-Pulpí en la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería tras una visita de seguimiento en la que, según han afirmado, se ha "constatado la ausencia de actividad y el escaso avance de los trabajos".

En un comunicado, la plataforma ha asegurado que este es actualmente uno de los tramos "más preocupantes" de todo el trazado ferroviario Murcia-Almería, tanto por su estado de ejecución como por las consecuencias que su retraso puede tener sobre la llegada de la alta velocidad a la provincia de Almería.

Para el comité técnico de Objetivo Almería AVE resulta "técnicamente inviable" que la alta velocidad llegue a Almería "antes de 2030" debido al volumen de obra pendiente y a los trabajos que todavía deben desarrollarse para completar la infraestructura ferroviaria.

"Las obras están completamente paralizadas. No se observa ninguna actividad y seguimos en una fase muy inicial de movimientos de tierra. En estas condiciones, consideramos técnicamente imposible que el AVE llegue a Almería antes de 2030", han aseverado.

La entidad ha reclamado una "reactivación inmediata" de los trabajos y la adopción de medidas que permitan "reducir los plazos de ejecución, entre ellas el incremento de los equipos y parques de maquinaria destinados a las obras".

La plataforma considera que es "posible acelerar los trabajos" si se destinan los medios "necesarios" y ha exigido a las administraciones responsables que "adopten decisiones para evitar que continúen acumulándose retrasos en una infraestructura fundamental para las comunicaciones de Almería".