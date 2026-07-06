Las playas de Almería izan las 22 banderas que las distinguen por sus servicios y calidad

Playa de El Zapillo en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presidido este lunes el tradicional izado de las banderas y distintivos de calidad de las playas de la capital, un acto que marca cada verano el inicio simbólico de la temporada estival y que este año certifica la obtención de 22 reconocimientos de calidad para el litoral almeriense.

Durante el acto, celebrado en la playa urbana de El Zapillo, Vázquez ha subrayado que estos distintivos "no son baladíes", sino el reflejo del "esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para ofrecer a almerienses y visitantes unas playas con los mejores servicios y estándares de calidad", según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Según ha explicado, las banderas "acreditan que, de los 32 kilómetros de litoral de Almería capital, 22 playas cuentan con algún distintivo de calidad", entre los que figuran las Banderas Azules, la Q de Calidad Turística, la certificación ISO 9001, el sello S de Sostenibilidad, el distintivo Sicted y la certificación de Accesibilidad Universal.

La regidora ha explicado que estas certificaciones reconocen tanto la calidad ambiental de las playas como el amplio dispositivo de servicios que el Ayuntamiento despliega cada verano para garantizar la seguridad, la accesibilidad y el disfrute del litoral.

En este sentido, ha destacado que el municipio cuenta, como parte del plan de playas, con 34 socorristas, cinco puestos de vigilancia completamente renovados y, como novedad este verano, una garita de la Policía Local en la playa.

A ello se suman nueve canales náuticos, 24 aseos adaptados que se limpian tres veces al día, zonas de reciclaje, papeleras, labores permanentes de limpieza y la presencia de Protección Civil.

Especial atención ha dedicado la alcaldesa a las mejoras en accesibilidad, con zonas de sombra destinadas a personas con movilidad reducida, en colaboración con entidades del tercer sector. La mayor de ellas, ubicada en El Palmeral, dispone de 22 plazas junto al área de baño adaptado.

Además, este año se ha incorporado una nueva barandilla que facilita el acceso al agua a personas con dificultades de movilidad, reforzando un modelo de playa inclusiva que ha vuelto a ser reconocido con el distintivo de Accesibilidad Universal.

"Todos estos recursos hacen que tengamos unas playas urbanas bien cuidadas, de calidad, reconocidas no solo por quienes las utilizan, sino también por las entidades que premian los buenos servicios que presta el Ayuntamiento", ha afirmado.

Vázquez ha recordado igualmente que el Plan Municipal de Playas, plenamente operativo desde el pasado 15 de junio, mantendrá el servicio de socorrismo durante toda la temporada alta, mientras que otros servicios, como los aseos y equipamientos, permanecerán disponibles hasta el 1 de octubre, prolongando así la temporada de uso del litoral.

"En Almería podemos disfrutar de las playas durante muchos meses al año gracias a nuestra climatología y al esfuerzo que hacemos entre todos para mantenerlas como un espacio de convivencia y disfrute", ha señalado.

La alcaldesa ha asegurado que "los distintivos de calidad hablan por sí solos" y ha destacado la transparencia y calidad de sus aguas, la seguridad que ofrece la configuración del litoral y la completa red de servicios que las acompaña.

OFERTA HOSTELERA

Asimismo, ha valorado la mejora de la oferta de hostelería con la incorporación, por primera vez, de dos chiringuitos en Costacabana y la próxima puesta en funcionamiento de los nuevos establecimientos previstos en El Toyo-Retamar.

"Al que venga a disfrutar de nuestras playas solo le pediría que nos ayude a cuidarlas, porque son de todos. Encontrará todos los servicios necesarios para disfrutar de unas playas de primer nivel, en las que el Ayuntamiento invierte importantes recursos humanos y económicos para que estén en perfecto estado durante toda la temporada estival", ha concluido la alcaldesa.

La regidora ha estado acompañada por la concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, y por el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales.