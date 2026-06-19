Playas de Cabo de Gata-Níjar 2026: fechas, horarios y restricciones de acceso este verano

Archivo - Playa de Mónsul en Cabo de Gata-Níjar (Almería). Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) ultiman los preparativos para la temporada estival y volverán a contar, como cada verano, con restricciones de acceso a determinadas zonas para regular la afluencia de visitantes mediante un aforo limitado. Ante la proximidad del periodo vacacional, tanto turistas como residentes se preguntan cuándo entrarán en vigor estas medidas y cuáles serán las condiciones de acceso.

En concreto, las restricciones se aplicarán entre el 20 de junio y el 27 de septiembre. Como principal novedad, el dispositivo retrasará media hora el cierre matutino de la barrera que regula el acceso de vehículos particulares a las playas, con el objetivo de permitir la entrada de un mayor número de coches y mejorar así la "viabilidad económica de la explotación", según recoge el estudio de viabilidad económica consultado por Europa Press, vinculado al contrato de servicios para la regulación del acceso de vehículos a motor a las playas y calas comprendidas entre Genoveses y Cala Carbón con fines de protección del espacio natural.

El acceso, con una capacidad máxima de 399 vehículos en rotación, permite la entrada de coches --siempre que exista aforo disponible-- durante los días centrales del verano entre las 8,00 y las 11,00 horas. A partir de ese momento, la barrera permanece cerrada hasta las 14,00 horas, cuando se vuelve a abrir hasta las 16,30 horas. Posteriormente, el acceso se interrumpe de nuevo hasta las 18,30 horas, franja en la que se permite el tránsito hasta las 20,00 horas, hora en la que finaliza la jornada. En las primeras y últimas semanas del periodo, el horario de acceso se mantiene de forma continuada.

Según los cálculos efectuados por la Junta a partir de la memoria del dispositivo a cargo de la empresa Torres y González Díaz SL, durante el pasado año se recibieron un total de 49.944 coches, esto es, un 5,08 por ciento más con respecto el año anterior, con un mayor volumen de vehículo durante todos los meses salvo en agosto.

A partir de estas cifras, la dirección del Parque calcula que a las playas y calas cuyo acceso se restringe por motivos medioambientales y de preservación, accedieron casi 500 coches --499,44-- de media al día durante los 100 días en los que hubo limitaciones.

La media estimada para este año conforme a las proyecciones de años anteriores invitan a la Junta a pensar que la zona acotada del Parque Natural recibirá unos 535 vehículos al día durante 100 días, lo que supone para la empresa unos ingresos brutos máximos por la explotación del servicio de 321.000 euros, IVA incluido.

No obstante, y en función de los gastos y costes calculados en 243.569,4 euros, la Junta cree que la empresa obtiene beneficios a partir del vehículo número 491, según suscribe en el informe el director-conservador del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Salvador Parra.