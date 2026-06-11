El Pleno aborda este viernes la nueva tramitación en dos fases de la Ciudad Deportiva de la UD Almería en El Toyo

Archivo - Diseño de la Ciudad Deportiva de la UD Almería en El Toyo. - UDA

ALMERÍA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería tiene previsto abordar este viernes un nuevo paso en la tramitación urbanística de la futura Ciudad Deportiva de la UD Almería en El Toyo, donde la mercantil Rozam Real Estate, S.L. promueve un equipamiento deportivo para el que se plantea el desistimiento de la solicitud formulada para el proyecto de actuación y la admisión a trámite de los proyectos correspondientes a las fases I y II.

Así consta en el orden del día de la sesión ordinaria, prevista a partir de las 9,00 horas en el salón de actos de la Casa Consistorial, que incluye 37 puntos, entre ellos tres expedientes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) vinculados a los suelos de Sunp-Toyo 2, en el polígono 65.

El primero de ellos recoge el desistimiento de la solicitud formulada por la mercantil para el proyecto de actuación, como actuación extraordinaria en suelo rústico a implantar en suelo urbanizable no programado, sobre las parcelas 31 --parcial--, 8, 9 y 39 de El Toyo.

La corporación también debatirá la admisión a trámite del proyecto de actuación para la primera fase, prevista en la parcela 8, así como el expediente relativo a la segunda fase en la parcela 31 del mismo ámbito.

La nueva tramitación llega después de que el Pleno aprobara en febrero de 2025 la admisión a trámite del proyecto de actuación para la futura Ciudad Deportiva en El Toyo, con los 15 votos favorables del equipo de gobierno y la abstención de PSOE, Vox y Por Almería.

Aquel acuerdo incluyó someter el proyecto a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto y trámite de audiencia a las administraciones públicas con intereses afectados y a los titulares de terrenos colindantes.

La actuación contemplaba una inversión de casi 13 millones de euros para edificar ocho campos de fútbol, incluido un estadio, en una superficie de más de 132.000 metros cuadrados en los suelos de El Toyo.

La propuesta incluía tres áreas, una de ellas destinada a un nuevo estadio con capacidad para 3.555 personas, además de un edificio para el primer equipo, un campo de fútbol exclusivo para entrenamientos, residencia para jugadores y plantilla deportiva, un edificio para la academia, cuatro campos de fútbol once y dos campos de fútbol ocho.

El orden del día incorpora, además, otros asuntos de carácter urbanístico. Entre ellos, el Pleno debatirá la aprobación definitiva de varios documentos para ordenar parcelas situadas en la avenida del Mediterráneo, la calle Olula del Río y la calle Alpujarras, así como en la parcela A-7 del mismo ámbito, además de un estudio de detalle para organizar los volúmenes edificables en la calle General Segura.

La sesión también incluye varios proyectos de actuación en el paraje El Maltés, relativos a la implantación de un centro de investigación y experimentación de agricultura intensiva bajo plástico y de una planta solar fotovoltaica de cinco megavatios para autoconsumo y venta de excedentes.

Junto a estos puntos, la corporación abordará la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y la declaración de la finca 'El Boticario' como parque periurbano.

MOCIONES DE LOS GRUPOS

En el apartado de mociones, la coalición Podemos-IU-Los Verdes defenderá dos iniciativas, una para la mejora de las condiciones laborales de las camareras de piso en Almería y otra para la conmemoración del día del Orgullo Lgbtiq+.

El Grupo Municipal Popular centrará parte de sus propuestas en la situación de los agricultores almerienses tras la Orden del Ministerio de Hacienda sobre la reducción de módulos del IRPF para el ejercicio 2025. La iniciativa reclama su "rectificación inmediata" al considerar que deja fuera de las rebajas fiscales a miles de agricultores afectados por plagas, enfermedades de los cultivos y fenómenos meteorológicos adversos.

Los 'populares' también plantearán un pronunciamiento de apoyo a jueces, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional y servidores públicos frente a los "ataques de descrédito" que, a su juicio, se han producido contra instituciones del Estado.

El PSOE pondrá el foco en el contrato de limpieza de dependencias municipales, entre ellas colegios públicos, al sostener que existen actas e informes sobre "incumplimientos reiterados" de FCC Medio Ambiente en prestaciones como la limpieza y abrillantado de zonas comunes, luminarias, ventiladores y altos de armarios u otras superficies elevadas.

La iniciativa socialista pide abrir un expediente de revisión y control de la ejecución del contrato, adjudicado por dos años y 16 millones de euros, así como remitir a los grupos la documentación relacionada con el seguimiento del servicio en los últimos cinco años.

Los socialistas también defenderán una propuesta para impulsar la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y garantizar el derecho a una "vivienda digna", mientras que Vox llevará al debate una iniciativa sobre la "defensa ética" de la política y de las instituciones del Estado.

La formación de Vox completará sus propuestas con la recuperación del circuito urbano de vóley playa en la capital, con las playas como sede permanente durante el mes de julio, un calendario de varias pruebas competitivas y la coordinación de las áreas de Deportes y Turismo para reforzar la promoción exterior de Almería como destino deportivo y saludable.

PARKING DE LA AVENIDA VILCHES

La sesión plenaria reservará en su tramo final un apartado de audiencia ciudadana, en el que se enmarca el escrito trasladado a la alcaldesa por un grupo de vecinos y abonados del parking de la Avenida Vilches sobre la situación de este aparcamiento.

En el documento, los firmantes aseguran sentirse "profundamente decepcionados y desamparados" por la falta de respuesta del Ayuntamiento ante sus quejas sobre la situación de "abandono y mala gestión" del parking, cuya concesión administrativa, según exponen, recae bajo responsabilidad municipal.

Los vecinos aluden a falta de limpieza, deterioro de las instalaciones, vandalismo y ausencia de vigilancia, además de sostener que desde 2016 no se ha convocado ninguna asamblea general de usuarios del aparcamiento "pese a que los estatutos lo exigen".

También cuestionan que las plantas -2 y -3, que según los abonados debían destinarse al uso exclusivo de residentes, se hayan convertido en "zonas de rotación", y critican la aprobación de una tarifa de 200,64 euros mensuales por el alquiler de una plaza de garaje de seis metros cuadrados, lo que, según sus cálculos, supone el 16,43 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI).

Por todo ello, han reclamado una inspección de la concesión, el análisis de los posibles incumplimientos de los pliegos y del contrato, y la aplicación, si corresponde, del régimen sancionador por faltas muy graves.