El Pleno de Almería aprueba la modificación del PGOU para autorizar campamentos turísticos en suelo protegido

Vista general del Pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Almería.

ALMERÍA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este martes definitivamente la modificación puntual número 78 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, que permitirá autorizar campamentos turísticos en suelo no urbanizable de protección cautelar tras desestimar las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública por el Grupo Ecologista Mediterráneo y la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

La decisión se ha adoptado en la primera sesión ordinaria del año, en la que la Corporación ha abordado asuntos vinculados al turismo, el urbanismo y la protección social, con cerca de una treintena de puntos incluidos en el orden del día.

La modificación afecta a los artículos 13.6, 13.18 y 13.22 de las Normas Urbanísticas y, conforme al artículo 7 del Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de los campamentos de turismo, contempla dos modalidades: campings y áreas de pernocta de autocaravanas, según ha informado el Consistorio en una nota.

Con la modificación aprobada --que ha contado con los votos favorables del PP, la abstención de PSOE y Vox y el voto en contra de Podemos-IU-Los Verdes Por Almería--, ambas modalidades pasan a considerarse autorizables en este tipo de suelo rústico de protección cautelar, que en el PGOU vigente comprende los terrenos situados entre el Paraje Natural de Sierra Alhamilla y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Para su implantación se establecen condiciones específicas como una parcela mínima de 10.000 metros cuadrados, una superficie mínima de acampada de 70 metros cuadrados por parcela y la reserva de al menos un 15 por ciento de la superficie total del campamento para espacios libres y zonas deportivas, que deberán contar con al menos tres actividades o circuitos deportivos al aire libre, además de piscina para adultos e infantil, con zonas de hamacas y sombrillas.

En el caso de las áreas destinadas a autocaravanas, será obligatorio cumplir las condiciones relativas a muelle de servicios, punto limpio e instalaciones fijas recogidas en los anexos del citado decreto.

Asimismo, el Pleno ha aprobado inicialmente el expediente para la gestión pública del campo municipal de golf Alborán Golf a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT).

El acuerdo, según ha justificado el concejal responsable del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, tiene como objetivo "normalizar jurídicamente un servicio que se viene prestando desde hace años, dotándolo de carácter permanente y de un marco normativo estable".

El expediente incluye una memoria técnica, jurídica y económica, el apoyo de una consultora especializada, la modificación de los estatutos de la empresa municipal, la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio y el proyecto de tarifas.

El edil ha señalado que "la gestión directa a través de la empresa municipal se considera la opción más eficiente y sostenible, tanto desde el punto de vista económico como de la prestación del servicio al ciudadano, y permitirá reforzar la promoción turística de Almería, impulsar el turismo deportivo y favorecer la actividad económica, especialmente en temporada baja".

Además, en el Orden del Día se ha incluido, y aprobado por unanimidad, la propuesta de denominación como 'Plaza Doctor Blas Carrillo' al espacio público situado junto al Paseo Marítimo, próximo al edificio de La Marina.

NUEVO CENTRO DE PROTECCIÓN Y ADOPCIÓN ANIMAL

En el ámbito medioambiental y social, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha defendido en el Pleno la política municipal en materia de bienestar animal y ha avanzado la construcción de un nuevo Centro de Protección y Adopción Animal en la capital.

Durante el debate de la moción presentada por la coalición Por Almería para impulsar una nueva instalación destinada a la protección y adopción animal, Urdiales ha subrayado que las actuaciones municipales en este ámbito "no son anuncios, sino hechos acreditables, con inversiones ejecutadas, contratos formalizados, resultados medibles y también una hoja de ruta que incluye la construcción de este nuevo equipamiento para la ciudad".

El concejal ha recordado que el actual Centro de Protección y Adopción de Animales del Municipio de Almería ha sido objeto de una ampliación y mejora integral, con una inversión de 42.000 euros ejecutada en apenas dos meses, lo que ha permitido incrementar su superficie en casi 500 metros cuadrados, "superando los 2.000 metros cuadrados destinados al cuidado y atención de los animales".

En cuanto a la planificación del nuevo centro zoosanitario, ha indicado que el Ayuntamiento trabaja en coordinación con el Área de Urbanismo, "analizando distintas ubicaciones viables desde el punto de vista técnico, urbanístico y funcional, y en diálogo con asociaciones y colectivos vinculados al bienestar animal", con el objetivo de "definir los terrenos adecuados para iniciar la redacción del proyecto y su posterior ejecución".

El edil 'popular' ha aportado datos sobre el servicio, como las 31 adopciones formalizadas durante la campaña de Navidad y las 749 adopciones registradas en 2025, lo que supone un incremento del 12,5 por ciento respecto al año anterior, así como el incremento acumulado superior al 300 por ciento del Programa CER entre 2023 y 2025, con más de 1.000 gatos esterilizados durante el último año.

En este punto, también ha reclamado el apoyo de los grupos de la oposición para el traslado de las actuales instalaciones de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), que acoge el Programa de Conservación de Ungulados Amenazados, a una parcela situada al norte de Retamar, ofrecida al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

COMERCIO, NUEVA ANDALUCÍA Y PADRÓN

La sesión plenaria ha incluido igualmente el rechazo de la moción presentada por el grupo municipal socialista para la reactivación del comercio local y la activación del Consejo Sectorial de Comercio.

La concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha defendido el compromiso "firme y real" del Gobierno local con el comercio y ha atribuido las dificultades del sector a la presión fiscal y a las políticas del Gobierno central.

Trigueros ha señalado que en 2025 la provincia de Almería ha sumado alrededor de 573 nuevos autónomos y ha enumerado iniciativas municipales como bonos al consumo, subvenciones directas, apoyo a asociaciones y campañas de promoción, frente a lo que ha calificado como una propuesta "oportunista" del PSOE.

En relación con el parque de la Policía Nacional, en Nueva Andalucía, el concejal de Integración Social, Programas, Participación, Distritos y Juventud del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha detallado las actuaciones "diarias" de limpieza, mantenimiento y seguridad, así como más de 68 intervenciones realizadas por la Policía Local en coordinación con los Servicios Sociales y la Unidad de Calle, ante la moción presentada sobre problemas de insalubridad e inseguridad en la zona, que ha sido rechazada por mayoría.

El Pleno ha rechazado igualmente la moción presentada por el grupo municipal de Vox reclamando la creación de un departamento antifraude en el Padrón Municipal y la implementación de controles de verificación en los procedimientos de empadronamiento.

La concejal de Economía, Contratación y Función Pública, Vanesa Lara, ha explicado que el Ayuntamiento cuenta con protocolos de control y verificación desarrollados por la Sección de Recursos Demográficos en colaboración con la Policía Local y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y que la normativa estatal regula de forma "exhaustiva" el padrón municipal.