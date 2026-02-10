El Pleno de Almería aprueba la ordenanza de movilidad que integra patinetes, zona de bajas emisiones y autocaravanas

Pleno del Ayuntamiento de Almería durante la votación. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este martes inicialmente la nueva ordenanza general de movilidad con 15 votos a favor del equipo de Gobierno (PP) y once abstenciones de PSOE, Vox y Podemos-IU-Los Verdes por Almería.

La norma se someterá ahora a un periodo de información pública de 30 días antes de su aprobación definitiva y actualiza de forma integral el marco municipal en materia de movilidad, al integrar en un único texto la regulación del tráfico urbano, los vehículos de movilidad personal (VMP), la zona de bajas emisiones (ZBE) y el régimen aplicable a las autocaravanas.

Durante su intervención, la concejala de Seguridad Ciudadana y Función Pública, María del Mar García Lorca (PP), ha defendido que la ordenanza nace como una norma "orientada a reforzar la seguridad, la sostenibilidad y un modelo de movilidad más saludable en la ciudad".

Según ha explicado, el documento se estructura en siete títulos y 65 artículos y unifica las ordenanzas vigentes, adaptadas a la normativa estatal en materia de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible. Asimismo, ha indicado que el equipo de Gobierno ha esperado a que el Ejecutivo central concretara la regulación básica sobre los VMP para adecuar el texto municipal a ese marco y evitar posteriores modificaciones.

En cuanto a su contenido, la ordenanza fija requisitos de edad para el uso de VMP, establece la obligatoriedad del casco y regula sus condiciones de circulación y estacionamiento. También ordena los distintos tipos de estacionamiento en la ciudad y regula la distribución urbana de mercancías mediante la delimitación de horarios y espacios de carga y descarga, además de prohibir el uso permanente o habitacional del espacio público por parte de autocaravanas.

García Lorca ha asegurado que la norma sitúa "a la ciudadanía en el centro de las decisiones" y ha animado a los grupos municipales y a la ciudadanía a presentar aportaciones durante el periodo de exposición pública.

PSOE Y VOX CUESTIONAN EL ENFOQUE Y LA TRAMITACIÓN DEL TEXTO

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha sostenido que la ordenanza "llega tarde" y ha recordado que el trámite de consulta pública se abrió en marzo de 2024, por lo que han transcurrido "casi dos años" hasta su aprobación inicial.

Herrera ha señalado que durante ese periodo la ciudad ha carecido de un marco actualizado y ha cuestionado la demora en la tramitación. No obstante, ha reconocido que la aprobación de una nueva norma es "muy necesaria" y "muy positiva", aunque ha advertido de que no debe quedarse en "papel mojado".

En este contexto, ha aludido a la ordenanza de la ZBE y ha afirmado que, un año después de su aprobación, "no se han instalado las 18 cámaras y no hay ninguna multa".

Asimismo, ha defendido que la movilidad no puede abordarse solo desde una lógica "restrictiva", basada en "prohibiciones, infracciones y multas", y ha pedido que el Ayuntamiento acompañe la norma con actuaciones concretas como más carriles bici, la mejora de los existentes, más espacios seguros y campañas de educación vial.

La portavoz socialista también ha reprochado al equipo de Gobierno que no haya articulado un espacio de trabajo previo con los grupos municipales. Según ha indicado, solicitaron el borrador con antelación para estudiarlo con mayor profundidad. Pese a ello, ha anunciado que su grupo presentará propuestas durante el periodo de alegaciones.

Por su parte, el concejal de Vox Juan Francisco Rojas ha definido el texto como una "ordenanza ómnibus" y ha criticado que se someta a votación un único documento que agrupa materias de distinta naturaleza.

El edil ha asegurado que su formación no está en contra de regular los patinetes eléctricos, aunque ha precisado que habría preferido una ordenanza específica para los VMP.

Además, Rojas ha cuestionado que la nueva ordenanza contemple la habilitación expresa a la Junta de Gobierno Local para delimitar áreas o zonas de la ciudad en las que se restrinja el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos.

Según ha expuesto durante el debate, esa previsión supone que el Pleno "renuncie" a su función en decisiones de alcance general. "Si aceptamos esto hoy, estamos renunciando a nuestra función en el Pleno como representantes de la ciudadanía", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que "coordinar no es mezclarlo todo" y ha insistido en que cada materia tiene "entidad propia", por lo que no deberían someterse a una votación conjunta.

APROBADA LA ESTRATEGIA DE TURISMO INTELIGENTE

En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento ha aprobado la Estrategia de Turismo Inteligente de Almería (ETIA), un documento estratégico que "marca un antes y un después en la planificación, gestión y proyección del modelo turístico de la ciudad". La iniciativa ha contado con el voto favorable del PP y la abstención de PSOE, Vox y Podemos-IU-Los Verdes por Almería.

La concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, ha defendido el documento como una apuesta "decidida y estructurada por un turismo más moderno, innovador, sostenible y centrado en las personas".

La Estrategia se enmarca en el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur, y responde al compromiso adquirido por el Ayuntamiento tras su adhesión, en diciembre de 2023, a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes.

El Diagnóstico DTI realizado en 2023 puso de manifiesto el potencial turístico de Almería y "la necesidad de dotar a las actuaciones existentes de un marco estratégico común que permita ordenar, priorizar y coordinar los proyectos, reforzando la innovación y la explotación del dato".

La Estrategia está alineada con la Agenda Urbana Almería 2030 y se articula en cinco grandes ejes: gobernanza y estructuración del ecosistema digital; infraestructuras tecnológicas y generación de datos; inteligencia turística y explotación del dato; mejora de la experiencia turística; y capacitación y sensibilización digital.

APROBADO EL III PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Del mismo modo, el Pleno ha aprobado el III Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia 2026-2030, un documento estratégico dotado con 16,5 millones de euros que refuerza la protección de derechos y la participación activa de niños y adolescentes en las políticas municipales. El punto ha contado con el voto favorable del PP y Podemos-IU-Los Verdes por Almería, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox.

La concejala responsable del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha subrayado que el Plan es un "instrumento imprescindible" para dar "coherencia" a las actuaciones en materia de infancia y adolescencia y a las nuevas iniciativas municipales, "bajo una metodología activa, participativa y transversal, con un continuo proceso de seguimiento y retroalimentación".

El documento se estructura en siete grandes áreas temáticas y recoge más de 70 acciones, programas y objetivos específicos, con intervención directa de distintas áreas municipales.

El Plan está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Asimismo, ha sido presentado previamente ante el Consejo Municipal de Participación de la Infancia y la Adolescencia y su elaboración ha incluido fases de recogida de información, análisis y diagnóstico, diseño estratégico y redacción final, con participación de técnicos municipales, centros educativos, entidades sociales, representantes del Consejo y de los propios niños y adolescentes.

El III Plan se enmarca en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Unicef, que reconoce a la ciudad como Ciudad Amiga de la Infancia, distinción renovada en mayo de 2024.