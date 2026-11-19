Archivo - Concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería (PP) durante una de las votaciones del Pleno. - PP - Archivo

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería aprobará inicialmente este viernes, 20 de noviembre, el Presupuesto General Municipal para 2027, que asciende a 318,7 millones de euros, un 7,05 por ciento más que en el ejercicio anterior, con un refuerzo de las partidas destinadas a protección social, ayuda a domicilio y servicios públicos, así como la continuidad de los proyectos de transformación urbana.

La sesión extraordinaria se celebrará a las 8,30 horas en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con la previsión de que las cuentas salgan adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, que cuenta con 15 de los 27 concejales de la Corporación municipal.

El proyecto presupuestario, aprobado este martes en junta de gobierno local y que ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión Plenaria, contempla unas cuentas consolidadas de 318.685.947 euros, mientras que el presupuesto propio del Ayuntamiento alcanza los 279.899.265 euros, un 8,69 por ciento más que en 2026.

Entre las principales partidas destaca la destinada a protección social, que asciende a 52,7 millones de euros, de los que 36,5 millones corresponden al servicio de ayuda a domicilio, cuya dotación aumenta más de un 53 por ciento respecto al ejercicio anterior.

El presupuesto incorpora cerca de 25 millones de euros adicionales para financiar grandes contratos municipales, entre ellos los de limpieza, recogida y tratamiento de residuos y conservación de zonas verdes, así como un presupuesto de 35,2 millones de euros para la empresa municipal 'Almería XXI', destinado a continuar e impulsar proyectos de vivienda protegida.

Entre las principales iniciativas figura la continuidad del Plan de Actuación Integrado 'Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030', financiado con fondos europeos Feder, que permitirá movilizar cerca de 20 millones de euros para actuaciones urbanas, sociales, económicas y medioambientales.

Las cuentas prevén 12,7 millones de euros en gastos de capital, con partidas de 1.965.000 euros para inversiones en espacios públicos, 600.000 euros para vehículos del servicio de extinción de incendios, 500.000 euros para actuaciones en colegios de Infantil y Primaria y 300.000 euros para los presupuestos participativos de los distritos.

Asimismo, se contemplan 250.000 euros para inversiones en mercados, 200.000 euros para renovar elementos del alumbrado público y 180.000 euros para un refugio climático, además de 100.000 euros para la rehabilitación del Mercado de la Plaza de Pavía y otros 100.000 euros para el proyecto de saneamiento de La Almadraba y La Fabriquilla.

La concejala de Economía, Innovación y Contratación del Ayuntamiento de Almería, Vanesa Lara, defendió que estas cuentas, las últimas de la presente Corporación, buscan "consolidar los compromisos adquiridos con los almerienses, reforzar la atención a las personas y seguir mejorando la calidad de vida en todos los barrios de la ciudad".

CASI MEDIO MILLÓN EN RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO

Además del presupuesto, el Pleno someterá a aprobación cinco expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe conjunto de casi 500.000 euros, según consta en el orden del día.

El expediente de mayor cuantía corresponde al Patronato Municipal de Deportes, por 279.132 euros, seguido de dos expedientes del área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, por 171.849 y 34.578 euros, respectivamente.

La sesión también incluirá otros dos reconocimientos extrajudiciales de crédito correspondientes a las áreas de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, por 6.675 euros, y Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, por 4.635 euros.