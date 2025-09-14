El Pleno de Almería debate este lunes las anualidades del futuro contrato de limpieza viaria y playas

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería celebra este lunes a las 9,00 horas el Pleno ordinario del mes de septiembre con un orden del día en el que destaca el acuerdo para elevar el número máximo de anualidades del futuro contrato de limpieza viaria y playas, un trámite administrativo necesario antes de sacar a licitación este servicio, considerado uno de los de mayor coste para la ciudad.

El contrato tendrá una duración de siete años e incluirá la incorporación de mejoras tecnológicas y el refuerzo de los medios materiales en toda la capital. Ya en julio, el área de Sostenibilidad Ambiental y Energética presentó la propuesta de estructura de costes y la fórmula de revisión de precios, dentro de los pasos previos a su licitación.

Con base en el diseño de ese contrato, se ha estimado un coste total de 193 millones de euros, lo que supone un gasto anual de 27,57 millones y un incremento del 55,77 por ciento respecto al contrato actualmente en vigor.

"Este es un contrato que nace del compromiso, del trabajo técnico serio y del diálogo con el sector. Pero sobre todo, nace de una convicción: Almería merece lo mejor y estamos convencidos de que con ello avanzamos hacia una ciudad más limpia, más moderna y más preparada para el futuro", señaló entonces el concejal Antonio Urdiales.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

El orden del día incluye también el debate de varias mociones impulsadas por los grupos políticos de la oposición. El PSOE defenderá la recuperación de las brigadas municipales de mantenimiento, un servicio operativo de oficios como albañilería, fontanería, electricidad o pintura que, según los socialistas, fue "desmantelado" por los gobiernos del PP.

Su portavoz, Fátima Herrera, ha señalado que la ausencia de estas brigadas ha generado situaciones "tan ridículas" como que reparar un enchufe o cambiar la puerta de un baño en un colegio se haya convertido "en una odisea burocrática". La moción plantea recuperar un modelo de gestión directa que permita al Ayuntamiento dar una "respuesta rápida" a las incidencias diarias sin depender de empresas externas.

El grupo socialista elevará además una segunda moción para dotar de sombra y agua a los parques infantiles de la ciudad. La iniciativa se basa en la preocupación de las familias por las altas temperaturas y las olas de calor, que hacen "impracticable" el uso de estas áreas "durante gran parte del día".

Herrera ha recordado que "el juego es un derecho fundamental de la infancia" y ha planteado un plan en tres fases: inventario de zonas carentes de sombra, plan de inversión para pérgolas, toldos o arbolado y fuentes de agua potable, y un plan de mantenimiento para conservar estos elementos.

Por su parte, Vox llevará al debate su apoyo a la iniciativa legislativa popular que reclama una ley de protección integral frente al maltrato a las personas mayores, con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención, asistencia y protección frente a situaciones de abuso.

El grupo Podemos-IU-Verdes con Almería presentará dos mociones. La primera, para condenar las agresiones ultraderechistas a periodistas. La segunda, para la puesta en marcha de un servicio municipal de préstamo de utensilios, con el fin de facilitar a los vecinos el acceso temporal a herramientas y materiales de uso ocasional.

En paralelo, la formación ha expresado su rechazo al presupuesto del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, al considerar que las partidas propuestas son "insuficientes" y no garantizan una educación infantil "pública, universal y de calidad".

El portavoz municipal del grupo, Alejandro Lorenzo, ha señalado que "el Ayuntamiento sigue tratando a la educación infantil como un gasto secundario, cuando debería ser una prioridad absoluta. Hablar de conciliación y de igualdad de oportunidades es papel mojado si después no se destinan recursos adecuados para sostener y ampliar nuestras escuelas infantiles públicas".