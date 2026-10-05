El Pleno de Almería desbloquea El Diezmo para más de 150 viviendas y 12.300 metros de espacios libres

Vista aérea del ámbito de El Diezmo, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes definitivamente la modificación urbanística del ámbito de El Diezmo, que permitirá desbloquear el desarrollo de este espacio con más de 150 viviendas, alrededor de una veintena de ellas de protección oficial, y 12.301 metros cuadrados de nuevos espacios libres de uso público.

La Modificación Puntual número 87 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afecta al ámbito Pedei-10 y a varias unidades de ejecución del área de reparto AR-180, ha culminado su tramitación municipal con los 15 votos favorables del PP, que ostenta la mayoría absoluta, y la abstención de PSOE, Vox y Podemos-IU-Los Verdes Con Almería.

La nueva ordenación prevé que estos nuevos espacios libres se incorporen gratuitamente a la ciudad. El planeamiento anterior contemplaba obtener este suelo mediante compensación de aprovechamiento y que su urbanización corriera a cargo del Ayuntamiento, mientras que el nuevo desarrollo se ejecutará por iniciativa privada y las obras de urbanización y acondicionamiento "no supondrán coste para las arcas municipales".

La actuación contempla asimismo ampliar aceras y mejorar la sección viaria del entorno, además de intervenir en las inmediaciones del Castillo del Diezmo. El nuevo espacio libre mejorará, según el Ayuntamiento, la visibilidad y accesibilidad de este Bien de Interés Cultural (BIC), cuyo entorno presenta actualmente un estado "degradado".

La modificación, según ha concretado el Consistorio en una nota, no incrementa la edificabilidad global prevista en el área de reparto, sino que redistribuye los aprovechamientos existentes.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha defendido que la actuación "no solo permite desarrollar suelo y generar vivienda, sino recuperar espacio para los vecinos y poner en valor un elemento patrimonial que forma parte de la historia de este barrio y de la ciudad".

Además, la sesión ha dado 'luz verde' a dos cesiones gratuitas y temporales de inmuebles municipales por un periodo inicial de 15 años. Una de ellas afecta al inmueble de 230 metros cuadrados de la calle Las Negras, 32, cuya cesión ha sido aprobada por unanimidad en favor de la Liga Almeriense de la Educación y la Cultura Popular para mantener el funcionamiento del Centro de Educación Infantil (CEI) Casa de Niñas y Niños 'La Fuentecica', que desarrolla allí su actividad desde 1992.

El Pleno ha aprobado asimismo, con el único voto en contra de Podemos-IU-Los Verdes Con Almería, la cesión a la Zona de Almería de la Iglesia Evangélica Filadelfia de un local municipal situado en la calle Ceuta, destinado a las actividades sociales, educativas y comunitarias recogidas en su proyecto.

RECLAMACIÓN UNÁNIME PARA RECUPERAR EL INTERCITY A MADRID

La Corporación ha alcanzado la unanimidad para reclamar la recuperación del Intercity Almería-Madrid, en una iniciativa promovida inicialmente por el PP y finalmente asumida con carácter institucional. El acuerdo reclama también mantener y reforzar el ferrocarril convencional y compatibilizar estos servicios con la futura llegada de la Alta Velocidad.

El texto recuerda que el Intercity dejó de circular el pasado 6 de septiembre a raíz de las obras que Adif ejecuta en el paso de Despeñaperros, de modo que Almería ha perdido una de sus frecuencias diarias con Madrid y mantiene como única conexión ferroviaria directa el Alvia que circula a través de Granada. Renfe estableció, tras la suspensión, servicios por carretera entre Almería y Linares-Baeza.

Entre los acuerdos, el Pleno reclama la recuperación inmediata del Intercity "con garantías sobre frecuencias y horarios", el mantenimiento y refuerzo del ferrocarril convencional, una estrategia ferroviaria que combine Alta Velocidad y servicios convencionales y un Plan de Choque de Transparencia y Compensación para los usuarios afectados por los transbordos en autobús, con tiempos de enlace fiables y tarifas "competitivas". También pide a Adif acelerar los tramos pendientes del Corredor Mediterráneo.

La declaración extiende las reivindicaciones al transporte aéreo y reclama culminar los trámites ante la Dirección General de Aviación Civil para declarar la ruta Almería-Madrid como Obligación de Servicio Público (OSP), con el objetivo de "garantizar un precio máximo regulado y accesible y aumentar las frecuencias fijas".

EL PP RECHAZA EL ESTUDIO DEL METRO LIGERO

Por otro lado, el PP ha rechazado la moción del PSOE para impulsar un estudio de viabilidad de un metro ligero en Almería. La iniciativa ha obtenido ocho votos a favor de PSOE y Con Almería, cuatro abstenciones de Vox y 15 votos en contra del PP.

La portavoz socialista, Fátima Herrera, ha planteado un estudio técnico y económico que analizase la demanda potencial, los posibles trazados, los costes de construcción y mantenimiento, el impacto ambiental, la integración con la red de autobuses y las fórmulas de financiación entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno central y Unión Europea.

Podemos-IU-Los Verdes Con Almería ha respaldado la iniciativa al considerar que "merece la pena estudiar" su posible implantación, una propuesta que, según ha señalado, ya figuraba en su programa electoral. La coalición ha defendido analizar si permitiría mejorar la conexión de los barrios con puntos como el hospital, la Universidad o la estación, además de estudiar su integración con la red de autobuses urbanos.

Vox ha optado por la abstención y ha rechazado dar un "cheque en blanco" a una infraestructura antes de conocer la demanda, el coste y el posible déficit de explotación. El grupo ha defendido que apoyará un tranvía o tren ligero "si los datos dicen que sí", aunque ha reclamado priorizar también los problemas actuales de las líneas de autobús.

El PP, por su parte, ha asegurado que su rechazo a la propuesta socialista no supone descartar el metro ligero y ha defendido analizarlo junto a otras alternativas de transporte público y desde una perspectiva metropolitana.

Cabrera ha recordado que un estudio elaborado por la Junta en 2010 contemplaba unos diez kilómetros de red y 20 paradas entre Torrecárdenas, la estación intermodal y la Universidad, con un coste estimado entonces en 228 millones de euros.

El gobierno municipal ha precisado que ese análisis debería estudiar la demanda, los trazados, la capacidad, los costes y la financiación de distintas soluciones de transporte colectivo, así como su integración con la red urbana y las conexiones con el Bajo Andarax y el Poniente. La futura estación intermodal actuaría, dentro de ese planteamiento, como nodo de intercambio.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha pedido al PSOE que retirase su moción para que todos los grupos trabajasen posteriormente en una propuesta institucional sobre el futuro de la movilidad. Frente a esta opción, Herrera ha planteado mantener la iniciativa socialista e incorporar mediante una adenda las aportaciones del PP para intentar alcanzar un acuerdo y aprobarla en este mismo Pleno.

El PSOE ha optado finalmente por mantener su moción, mientras que el PP ha rechazado esta fórmula y ha anunciado que llevará a un próximo Pleno una nueva propuesta con vocación institucional. Herrera ha reprochado al equipo de gobierno que haya antepuesto "una discusión pueril sobre quién dijo primero la palabra tranvía" a alcanzar un acuerdo inmediato.