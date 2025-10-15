El Pleno de Almería va a aprobar este miércoles la bajada del IBI y del impuesto de circulación desde 2026

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería tiene previsto aprobar este miércoles, en sesión ordinaria, la modificación de sus ordenanzas fiscales para rebajar a partir de 2026 el recibo del IBI y el impuesto de circulación, con reducciones del 5,7 y 5,02 por ciento, respectivamente, lo que supondrá una bajada recaudatoria de más de 4,5 millones de euros.

El equipo de gobierno (PP), con su mayoría absoluta, plantea esta bajada de impuestos municipales como una forma de "contrarrestar" la subida de la tasa de basura, aprobada el pasado verano, mediante una especie de 'tarifa plana' por la que cada vivienda pagará de forma general en 2026 una media de 132,15 euros al año --169,69 en las zonas de recogida neumática--, con subidas de entre 15 y 67 euros, según el inmueble.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ajustó 2024 el coeficiente del gravamen del IBI, pasando del 0,485 al 0,61 por ciento, con subidas de más de cien euros en dicho recibo. Ahora, con la rebaja anunciada, el tipo impositivo se queda en el 0,575 por ciento, lo que supone una bajada respecto al ejercicio actual, pero un crecimiento aproximado del 18,5 por ciento con respecto a hace dos años.

Según el Consistorio, la rebaja del 5,2 pro ciento en el impuesto de vehículos dará lugar a una disminución en la recaudación de 575.000 euros; mientras que la reducción del tipo impositivo del IBI del al 0,575 por ciento determinará un ahorro global de casi 3,8 millones de euros para los contribuyentes. También se prevé un incremento de la bonificación por domiciliación de impuestos y tasa de basura, que pasa del uno al dos por ciento.

La sesión, prevista a partir de las 9,00 horas, también abordará la autorización de compatibilidad para la realización de actividades privadas de los concejales socialistas Raúl Enríquez y Antonio Ruano; así como la aprobación inicial del reglamento por el que se establece el procedimiento para la declaración de situación de riesgo en menores.

En el apartado de mociones, el grupo municipal de Podemos-IU-Los Verdes planteará dos textos destinados a la ampliación de la red municipal de escuelas infantiles y para el fomento del uso de la bicicleta en la ciudad.

Por su parte, desde Vox se defenderá una moción para que en las escuelas municipales infantles se inculquen las festividades y celebraciones culturales de Almería.

En el caso del PSOE, se van a llevar dos mociones: una para la demolición y reconstrucción del CEIP San Valentín, y otra relativa a garantizar la eficacia del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

En cuanto al PP, se plantean un texto para declarar la necesidad y urgencia de que el Gobierno comunique a las entidades locales en tiempo y forma las cantidades que les corresponden en concepto de entregas a cuenta de la participación de ingresos del Estado para el ejercicio 2026; y otro más para exigir responsabilidades junto con una auditoría urgente sobre los fallos del sistema Cometa, esto es, sobre las pulseras de detección telemática para agresores de violencia de género.