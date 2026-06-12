El Pleno Municipal aprueba la ordenanza de demandantes de VPO y rechaza impulsar el Plan Estatal de Vivienda en Almería

Votación durante el pleno ordinario celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre la vivienda ha centrado este viernes parte del tramo político del Pleno del Ayuntamiento de Almería, que ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (VPO) pese a los doce votos en contra de todos los grupos de la oposición --PSOE, Vox y Podemos-IU-Los Verdes Con Almería--, y ha rechazado la moción del PSOE para impulsar la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la capital.

La propuesta socialista ha decaído con ocho votos a favor --los siete del PSOE y el apoyo de la coalición Podemos-IU-Los Verdes--, frente a 19 votos en contra, de ellos 15 del PP, que integra el equipo de gobierno, y cuatro de Vox.

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha reivindicado que la empresa municipal 'Almería XXI' ha entregado más de 1.200 viviendas protegidas y cuenta con 600 proyectadas para su ejecución o inicio durante esta corporación, al tiempo que ha defendido que el Ayuntamiento continúa impulsando suelo residencial para facilitar la construcción de más de 2.000 viviendas.

Durante el debate, el concejal socialista Raúl Enríquez ha criticado que las viviendas protegidas que promueve el Ayuntamiento son "inaccesibles para la mayoría de los almerienses" al estar diseñadas "para quienes tienen ingresos de hasta 58.800 euros al año", frente a un "salario medio en la capital de 22.300 euros en 2025".

El grupo socialista ha puesto como ejemplo la promoción de 74 viviendas en la Vega de Acá, donde, según ha señalado, una vivienda de 78 metros cuadrados cuesta 239.273 euros, y ha defendido el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones, como vía para incrementar el parque público protegido, rehabilitar inmuebles, movilizar viviendas vacías y apoyar el alquiler.

Cabrera ha defendido que la Junta respaldará el Plan Estatal de Vivienda para no perder recursos, aunque ha criticado que el Gobierno central haya diseñado el nuevo marco de financiación "sin consenso" y con mayor carga para las comunidades autónomas. Asimismo, la edil ha avanzado nuevas promociones para jóvenes y programas como la Oficina Antiocupación y Almería Alquila.

En el debate, Vox ha planteado introducir criterios como el "arraigo" y la "prioridad nacional", además de sustituir el sorteo para la adjudicación de viviendas por un sistema de "baremo objetivo que otorgue preferencia a quien más lo necesita".

LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, INDEPENDENCIA JUDICIAL Y CAMPO

El PSOE tampoco ha conseguido sacar adelante su moción para estudiar y controlar los posibles incumplimientos del contrato del servicio de limpieza de dependencias municipales, que ha recibido 12 votos a favor de PSOE, Vox y Podemos-IU-Los Verdes, frente a los 15 votos en contra del PP.

Los socialistas han pedido abrir una investigación independiente tras sostener que un inspector de FCC Medio Ambiente ha advertido de incumplimientos del contrato, con quejas que, según Antonio Ruano, están respaldadas por actas y fotografías sobre espacios como comedores y baños de colegios.

Durante el debate, el equipo de gobierno ha defendido que determinadas tareas de limpieza tienen frecuencias previstas en los pliegos, como actuaciones semestrales o anuales, y ha sostenido que la presencia de polvo o suciedad en un momento concreto no prueba por sí sola un incumplimiento cuando la actuación se realiza conforme a la programación contractual.

El Pleno ha aprobado las dos mociones del PP. La iniciativa sobre la independencia de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha salido adelante con 19 votos a favor de PP y Vox y ocho en contra de PSOE y Podemos-IU-Los Verdes, mientras que la moción en apoyo a los agricultores almerienses frente a la Orden del Ministerio de Hacienda sobre reducción de módulos del IRPF para 2025 se ha aprobado por unanimidad.

La portavoz del equipo de gobierno local, Sacramento Sánchez, ha defendido que "la democracia se defiende respetando la separación de poderes", en una iniciativa que expresa el respaldo institucional a jueces, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y medios de comunicación.

La moción sobre el campo reclama al Ministerio de Hacienda modificar la Orden de módulos del IRPF para atender las pérdidas sufridas por los agricultores, después de que el concejal Juan José Segura haya defendido medidas fiscales acordes a una campaña marcada por plagas, enfermedades de cultivos y descensos de producción.

CAMARERAS DE PISO, ORGULLO LGBTIQ+ Y VÓLEY PLAYA

La moción de Podemos-IU-Los Verdes Con Almería para la mejora de las condiciones laborales de las camareras de piso ha salido adelante con 23 votos a favor de PP, PSOE y la coalición, y cuatro abstenciones de Vox.

Durante el debate, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha defendido la importancia del sector turístico como motor económico y generador de empleo y oportunidades, al tiempo que ha destacado la necesidad de proteger y fortalecer todas las partes que conforman la actividad turística.

Pérez de la Blanca ha introducido una adenda para adaptar la moción a las competencias municipales, con medidas como la organización de jornadas formativas sobre derechos laborales para trabajadores del sector turístico, la elaboración de un informe sobre la situación laboral del sector y el impulso de cláusulas sociales y laborales en la contratación pública cuando sea posible.

De otro lado, la moción de Podemos-IU-Los Verdes para la conmemoración del Día del Orgullo Lgbtiq+ también ha salido adelante con 23 votos a favor de PP, PSOE y la coalición, y los cuatro votos en contra de Vox.

El Pleno ha aprobado además la moción de Vox para la "defensa ética" de la política y de las instituciones del Estado, con 19 votos a favor de PP y Vox y ocho votos en contra de PSOE y Podemos-IU-Los Verdes.

La segunda moción de Vox, relativa a la recuperación del circuito urbano de vóley playa en el municipio de Almería, ha sido rechazada con 15 votos en contra del PP y 12 votos a favor de PSOE, Vox y Podemos-IU-Los Verdes.

Vox había planteado que las playas de la capital fueran sede permanente de este circuito durante julio, mientras que el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro, ha defendido que la propuesta partía de un diagnóstico "erróneo y alejado" de la realidad deportiva de la ciudad.

Casimiro ha citado las cifras de 135 equipos y 270 jugadores en los Juegos Deportivos Municipales de Vóley Playa de 2025, más de 1.100 participaciones en competición y cerca de 2.800 deportistas movilizados en actividades de voleibol, además de destacar el Arena Center y el proyecto de nueva playa deportiva de uso libre en el tramo final del Paseo Marítimo.

RUEGOS Y AUDIENCIA CIUDADANA

En el turno de ruegos y preguntas, la oposición ha planteado cuestiones sobre las obras de asfaltado en la carretera de Costacabana, la convocatoria del Consejo de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la atención a la vegetación ante las altas temperaturas y las informaciones relativas a la concesionaria de limpieza viaria y playas.

En audiencia ciudadana, usuarios del parking de la Avenida Vilches han trasladado quejas por limpieza, deterioro, vandalismo, ausencia de vigilancia, uso de plantas y tarifas, y han reclamado una inspección de la concesión.

La concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha respondido que existe una "interpretación errónea" de algunas afirmaciones y ha precisado que las tarifas aplicadas son de 69 euros para abono diurno mensual, 180 euros para abono de 24 horas con reserva y 140 euros para abono de 24 horas sin reserva.