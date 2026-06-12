El Pleno Municipal aprueba sin votos en contra la tramitación en dos fases de la Ciudad Deportiva de la UD Almería

Plano del proyecto de actuación extraordinaria de la Ciudad Deportiva de la UD Almería en Sunp-Toyo II, con la delimitación de sus dos fases. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este viernes la nueva tramitación urbanística de la futura Ciudad Deportiva de la UD Almería en El Toyo, que se desarrollará en dos fases tras el desistimiento de la solicitud anterior y la admisión a trámite de dos proyectos de actuación diferenciados para el equipamiento deportivo.

Los tres expedientes relativos al proyecto se han tratado de forma conjunta, sin intervenciones por parte de los grupos municipales, y se han votado por separado con el mismo resultado en los tres casos: 16 votos a favor --15 del PP, que ostenta la mayoría absoluta, y uno de la coalición Podemos-IU-Los Verdes--, once abstenciones de PSOE y Vox, y ningún voto en contra.

En concreto, la corporación ha aprobado el desistimiento de la solicitud formulada por Rozam Real Estate, S.L. para el proyecto de actuación del equipamiento deportivo, así como la admisión a trámite de los proyectos correspondientes a la fase I, prevista en la parcela 8, y a la fase II, en la parcela 31, dentro del ámbito de Sunp-Toyo 2, en el polígono 65 de El Toyo.

La mercantil promotora ha desistido del proyecto de actuación admitido a trámite por el Pleno el 13 de febrero de 2025 para impulsar una nueva propuesta que separa la tramitación de la ciudad deportiva de la del futuro estadio, con el objetivo de "facilitar su ejecución por etapas".

La primera fase contempla la ejecución de la Ciudad Deportiva como equipamiento deportivo privado, junto al desvío de la carretera de la playa --AL-3113--. El complejo se ubicará en un ámbito delimitado por la AL-12, la avenida de los Juegos Mediterráneos y la Escuela Pública de Golf, la Rambla del Puente de la Quebrada y el nuevo trazado viario previsto.

Este primer desarrollo incorporará instalaciones destinadas tanto al primer equipo como a la cantera del club, entre ellas una residencia para jugadores y personal técnico, una academia de formación, edificios de servicios, vestuarios, almacenes y un total de ocho campos de fútbol, distribuidos entre terrenos de césped natural y artificial.

La superficie construida prevista supera los 10.400 metros cuadrados y la urbanización incluirá criterios de sostenibilidad mediante el uso de vegetación autóctona para reducir las necesidades de riego. El calendario previsto establece un plazo global de ejecución de 48 meses, distribuido en cuatro etapas.

La segunda fase se centra en la construcción del futuro estadio integrado en el complejo deportivo. Como actuación previa será necesaria la ejecución de una nueva avenida y de un puente sobre la Rambla del Puente de la Quebrada, infraestructuras que permitirán eliminar el desvío provisional contemplado en la primera fase.

El estadio se levantará sobre una parcela de más de 24.000 metros cuadrados y contará con dos graderíos principales, además de vestuarios para jugadores y árbitros, área de prensa, zona VIP y espacios de aparcamiento para los usuarios.

El plazo previsto para la ejecución de esta segunda fase es de 14 meses, una vez completadas las infraestructuras viarias previas, mientras que la inversión prevista en ambas fases supera los 12 millones de euros.

PROYECTOS DE CASI EN EL MALTÉS

El Pleno también ha admitido a trámite tres proyectos de actuación vinculados a la innovación agrícola en el paraje El Maltés, promovidos por la Cooperativa Provincial Agraria y Ganadera San Isidro (Casi), con una inversión global superior a los 18 millones de euros.

Estos tres puntos han salido adelante con 22 votos a favor, 15 del PP y siete del PSOE, cuatro abstenciones de Vox y un voto en contra de Podemos-IU-Los Verdes.

Por un lado, se ha admitido a trámite el proyecto para implantar una planta de tratamiento y valorización de residuos agrícolas vegetales --biogás-- en una parcela de 42.849 metros cuadrados, con una inversión prevista de 4,6 millones de euros.

Asimismo, se ha dado curso a la tramitación de una planta solar fotovoltaica para autoconsumo de cinco megavatios, con una superficie de actuación de 90.517 metros cuadrados y una inversión aproximada de 3,5 millones de euros.

El tercer proyecto admitido a trámite corresponde a la creación de un centro de investigación y experimentación de agricultura intensiva bajo plástico, con una superficie de 79.302,93 metros cuadrados y una inversión estimada de 10.464.747,08 euros.

ESTUDIOS DE ORDENACIÓN

En materia urbanística, la corporación ha aprobado de forma definitiva dos estudios de ordenación sobre parcelas situadas en el entorno de la avenida del Mediterráneo y la calle Olula del Río, actuaciones que permitirán transformar antiguos suelos de uso industrial en espacios residenciales e incorporar nuevas zonas verdes.

La primera actuación afecta a una parcela de 1.570 metros cuadrados ubicada entre la avenida del Mediterráneo, la calle Olula del Río y la calle Alpujarra. La ordenación aprobada modifica el uso previsto de industrial a residencial y permitirá la creación de 1.702 metros cuadrados de espacios libres destinados a zona verde.

La nueva configuración urbanística contempla un incremento de edificabilidad, con una altura máxima de planta baja más 12 plantas y ático, y posibilita la construcción de hasta 58 viviendas.

Por otra parte, se ha aprobado definitivamente el estudio de ordenación correspondiente a la parcela A-7 del ámbito AMUR-UA-16, promovido por Olula Mersan, junto a la avenida del Mediterráneo y próxima a la carretera Sierra Alhamilla.

La propuesta transforma igualmente el uso industrial previsto en residencial, adaptado al carácter predominante del entorno, e incorporará 841 metros cuadrados de zonas verdes, con una edificación de planta baja más cinco plantas y ático y capacidad para un máximo de 23 viviendas.