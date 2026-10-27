La Policía busca a más implicados en el robo del CEIP Santa Isabel de Almería y el material sustraído

Agentes de la Policía Nacional junto al CEIP Santa Isabel de Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación por el robo de 20.000 euros en material informático y escolar en el colegio público Santa Isabel de Almería ante la sospechas de que pudiera haber más implicados en el asalto así como para localizar los efectos que fueron sustraídos.

Los agentes ya detuvieron la pasada semana un sospechoso por su presunta participación en el robo con fuerza que tuvo lugar en el centro escolar situado en el Camino de la Molineta, el cual quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerida para ello, según ha indicado la Comisaría en una nota.

El robo se produjo durante la madrugada del 5 al 6 de octubre, cuando el centro permanecía cerrado. Los autores saltaron la valla perimetral y escalaron por una tubería hasta alcanzar una ventana, forzándola para acceder al edificio.

Una vez en el interior, los autores recorrieron el interior de las instalaciones forzando numerosas puertas y cerraduras, entre ellas las del comedor, la cocina, distintos almacenes y el aula de informática entre otras dependencias.

Los daños fueron descubiertos a primera hora de la mañana por las trabajadoras del aula matinal, que encontraron las instalaciones revueltas y notaron la ausencia de gran parte de material.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el responsable del centro, por lo que agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica realizaron una inspección técnico-policial permitió identificar a una persona relacionada con los hechos.

A partir de esa identificación, los agentes del grupo especializado en robos de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial realizaron las gestiones para localizarla y procedieron a su detención.

Parte del material sustraído había llegado al colegio durante la mañana anterior al robo, extremo que está está siendo analizada por los investigadores, ya que el material sustraído está valorado inicialmente en unos 20.000 euros.