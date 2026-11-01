La Policía Local de Almería ayuda a recuperar más de 1.100 objetos perdidos este año, más que en 2024 y 2025

Objetos almacenados en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local de Almería. - POLICÍA LOCAL

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio que ofrece la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local de Almería ha permitido que, en lo que va de año, un total de 1.116 objetos extraviados hayan sido devueltos a sus propietarios, un 28,4 por ciento más que los 869 contabilizados en el balance de octubre de 2025 y por encima de los 1.007 registrados en el mismo mes de 2024.

Según los datos facilitados a Europa Press por la Jefatura, el número de objetos encontrados hasta este viernes, 30 de octubre, asciende a 1.548, de los que 1.189, el 76,8 por ciento, han sido resueltos, con 1.116 devoluciones a sus propietarios y 73 artículos destruidos a petición de sus dueños.

De esta forma, durante los diez primeros meses del año se ha registrado una media de casi 155 objetos perdidos encontrados al mes, mientras que las devoluciones a sus propietarios han rondado las 112 mensuales. Entre los artículos que habitualmente llegan a la oficina figuran móviles, carteras, documentación personal, llaves y gafas.

El servicio ha registrado un total de 3.135 atenciones ciudadanas, frente a las 2.744 contabilizadas en el balance de 2025 y las 2.299 de 2024. Además, los agentes han localizado telefónicamente a 916 propietarios y han enviado 240 cartas para comunicarles la localización de sus pertenencias.

De los objetos recuperados, 1.063 se han entregado directamente a sus dueños en la oficina, frente a los 829 del pasado año, mientras que otros 53 se han remitido por correo certificado. Asimismo, 73 artículos han sido destruidos a petición de sus propietarios, algo más de la mitad de los 134 registrados en 2025.

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS

La Oficina de Objetos Perdidos gestiona los artículos extraviados en la vía pública que son encontrados por agentes o entregados por ciudadanos. Una vez que estos objetos llegan a la comisaría, se registran y se intenta localizar a sus propietarios para proceder a su devolución.

La oficina se encuentra en la primera planta del edificio de la Jefatura de Policía Local de Almería, en el número 255 de la avenida del Mediterráneo. Su horario de atención es de lunes a viernes laborables, de 8,00 a 13,30 horas.

La Policía Local recuerda a la ciudadanía que, si encuentra un objeto personal o de valor en la vía pública, debe entregarlo a un agente o depositarlo directamente en la Jefatura para facilitar su recuperación por parte de su propietario.

Para cualquier consulta, las personas interesadas pueden contactar con la oficina a través del teléfono 950 621 498 o del correo electrónico 'objetosperdidos@aytoalmeria.es'.