La Policía Local de Almería efectúa 80 denuncias por drogas y botellón en la feria, que acaba con 1.300 actuaciones

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha interpuesto un total de 48 denuncias por consumo o tenencia de drogas mientras que ha levantado 32 actas por realización de botellones durante la Feria de Almería, en la que se han efectuado un total de 1.301 actuaciones.

Según el balance realizado por la Jefatura, durante las fiestas celebradas entre el 22 y 31 de agosto, también se han puesto nueve denuncias por orinar en la vía pública mientras que tan sólo se han producido siete asistencias sanitarias y seis detenciones por distintos motivos, entre ellos, lesiones leves, contra la seguridad vial o por reclamación judicial.

"El amplio dispositivo de seguridad ha permitido disfrutar de las fiestas en un entorno de convivencia, seguridad y sin incidentes de gravedad", han valorado en el Ayuntamiento en un comunicado, en el que han valorado la colaboración ciudadana para unas fiestas con un "desarrollo seguro y ordenado".

Del total de actuaciones, la mayor parte han sido identificaciones preventivas (254) y controles de alcoholemia y drogas (209), con siete positivos. Se han gestionado 178 objetivos perdidos, de los cuales 20 fueron devueltos a sus dueños, y se han impuesto 71 denuncias de tráfico.